Yesenia Daniel |

2018-02-12

-A las personas que perdieron su casa en el sismo del 19 de septiembre pasado

Tlaquiltenango, Mor.- En la comunidad de Valle de Vázquez, las fundaciones Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México A.C. (Renapred), y Fundación Azteca, iniciaron la construcción total de 71 viviendas a las personas que perdieron su casa en el sismo del 19 de septiembre, sin pedir ni un peso a los beneficiarios.

La empresa constructora “Échale a tu casa”, contratada por las fundaciones, inició desde hace un mes aproximadamente, el proyecto que es financiado absolutamente por las fundaciones participantes, y también están generando empleos para los habitantes que trabajan en la elaboración de block.

Valle de Vázquez es una de las rancherías que tiene el municipio de Tlaquiltenango, está enclavada en la Sierra de Huautla, la zona es rural y la población es pequeña; pero cuando Valle de Vázquez cayó en la desgracia del sismo, llegaron cientos de voluntarios a dejar víveres, uno de esos voluntarios fue la fundación Renapred, que se quedó por un mes más o menos.

Renapred conoció de las necesidades de la población, y contó al menos 100 casas que se vinieron abajo en la sacudida del sismo; por la empatía que generó con la gente de la comunidad platicó con Fundación Azteca y le propuso ayudar a construir nuevamente sus casas, no a reconstruirlas, sino construir totalmente una vivienda digna.

“Nosotros llegamos a esta comunidad el día 21 de septiembre en la noche, y pues tratamos inmediatamente de avocarnos a la situación de apoyar a la comunidad que estaba en situación de pánico ya que no había luz, la gente estaba aterrorizada por lo que acababa de vivir. Es la primera vez que participamos en una situación como ésta, venimos de la Ciudad de México. Al hacer el reparto de despensas, nosotros nos avocamos a ir casa por casa para que la ayuda llegara a quienes más la necesitaran, dándonos cuenta de que en un principio pues las camionetas que llegaban, la gente que estaba en la entrada (del pueblo) era quienes aprovechaban y los del final ya no tenían esa oportunidad, en ese tema decidimos llevar la ayuda casa por casa, en esta situación nos percatamos de que muchas casas se encontraban en derrumbe, que no eran ni habitables, tomamos la decisión de sacar a las personas de esas casas por su seguridad, por su integridad, para que de esta manera darles un techo y no ocurriera una situación más difícil; en ese momento vimos que esas casas que estaban dañadas requerían una reparación en algunas, la mayoría era para demolición y construcción total, en ese tema hicimos un censo reportando con fotografías en un estudio preliminar de las casas para solicitar apoyo a otros posibles donadores de ayuda para hacerles llegar materiales o reconstruirles sus casas, fue cuando Fundación Azteca se une con nosotros y propone la ayuda en casas nuevas para las personas que perdieron su vivienda”, explicó el arquitecto Víctor Manuel Cruz Santillán, representante de la fundación Renapred.

Aunque se buscó beneficiar a la totalidad de las personas que perdieron su vivienda en Valle de Vázquez, sólo se logró beneficiar a 71 propietarios.

La casa

Solymar Moreno Rosales, es una de las beneficiarias de las casitas de Fundación Azteca y Renapred, antes del sismo vivía en el piso de arriba de la casa de su papá, pero ésta quedó irreparable en esa parte, por lo que fue considerada para el proyecto de vivienda.

“Pasaron las brigadas y tomaron fotos, miraron la casa cómo estaba dañada por dentro por fuera y como estaba muy mal quedamos aprobados para recibir una casita (…) y mientras estamos viviendo aquí en el patio, somos cuatro de familia pero pronto seremos cinco. La verdad es una noticia que nos dio mucho gusto que nos hayan considerado los de Renapred, Fundación Azteca y Echale a tu Casa, fue totalmente gratuita y nosotros sólo apoyamos con las comidas para los albañiles, y estamos muy contentos porque es una ayuda que no nos esperábamos. Fonden no tuvimos porque nos dijeron que ya venían contados los folios”, comentó la ama de casa.

La casa de Solymar, y todas las que conforman este proyecto en Valle de Vázquez, tiene un valor comercial de entre 180 a 200 mil pesos sin contar la asesoría técnica del arquitecto o ingeniero.

Los beneficiarios sólo colaboraron a mejorar los suelos que son muy arcillosos hasta encontrar suelo firme y desplantar con suelo cemento, explicó el arquitecto Alexis Ariel Medrano Juan, de la empresa “Échale a tu casa”.

La constructora también brindó asesoría técnica, qué hacer y cómo hacer el mejoramiento de suelos. A la fecha llevan 4 casas coladas pero ya hay 60 aproximadamente con muros de enrrase para recibir loza.

De acuerdo a los reglamentos de construcción vigentes y los manuales que hay en la misma materia, éstas casitas que serán entregadas a mediados de marzo se trabajaron bajo un sistema de cimentación de zapatas aisladas y muros de cimentación con block macizo de 18 a 20 kilos, que es sustituto de lo la piedra brasa como comúnmente se hacen las cimentaciones o de zapatas corridas que son zapatas de concreto, con lo cual ahorran tiempo que tiene un impacto directo en las familias que por el momento viven en carpas o casas de campaña.

La viviendas también tiene dados de concreto que vienen desplantados desde una parrilla armada con una varilla de tres octavos y varilla de medio, los confines de muros elaborados con armex de distinta medida porque se está usando tanto adoblock, que es el que se está elaborando en Valle de Vázquez; así como block hueco.

“El armex es un material muy flexible a la hora del terremoto se comporta de buena manera, tratamos de no meterle tanto acero a las construcciones porque eso rigidiza mucho y cuando hay un sismo éste tiende a quebrarse”, detalló el arquitecto.

La casita se entrega con juntas recortadas, estuco y sobre el estuco pintura blanca, por dentro la junta recortada, aparente pegado de block, pasta, estuco para el plafón, puertas y ventanas de aluminio, muebles de baño, salidas para la tarja de la cocina, aplanado de estuco por fuera, arriba pretil y tinaco.

Las viviendas pueden tener la opción de crecimiento siempre y cuando se respete la distribución de los muros de carga, la superficie es de aproximadamente 55 metros cuadrados.

La fundación Renapred es una fundación de gente civil que apoya a la población en general en caso de desastre, pero la labor principal es trabajar con personas para prevenir la discapacidad, o ayudar a la gente con discapacidad, y funciona desde hace 12 años al menos.