Tribuna Legislativa - Gracias, Cuernavaca

Opinión

| Javier Bolaños*

2018-02-12

Violeta de mayo, mejor conocida como Violeta Parra, cumplió el 4 de octubre del año pasado, el primer centenario de su nacimiento. Chilena por origen, amor y convicción, dio al mundo el conocimiento del folklore de su tierra y nos regaló a la humanidad, la bellísima composición Gracias a la vida, que nos recuerda que siempre debemos estar listos para agradecer todo lo que recibimos.

Gracias a la vida que me ha dado tanto//que cuando los abro perfecto distingo lo negro de lo blanco//que me ha dado el sonido y el abecedario//con él declaro las palabras que pienso y declaro//

Viene a colación porque quiero en este espacio que generosamente me brinda El Regional, darle las gracias a Cuernavaca y a toda su gente, por la amistad y cariño con la que muchos de Ustedes me han recibido; gracias por la confianza que me han brindado para servir desde la administración pública durante más de 20 años de forma ininterrumpida; gracias por la oportunidad de haberlos representado desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, oportunidad que muy pocos legisladores de Morelos han recibido; gracias por el saludo que me regalan cuando nos encontramos.

Gracias a la Ciudad que todos amamos, gracias por su eterna primavera; gracias por su historia y cultura que conserva todavía a pueblos y costumbres originales; gracias a su gente que es honesta, sincera, amistosa, alegre y trabajadora.

Las precampañas de los partidos políticos han terminado, gracias a los militantes del PAN que me propusieron como precandidato a Presidente Municipal de Cuernavaca. Pronto vendrán los procesos y nadie tendrá derecho a permanecer pasivo, porque si amamos a nuestra tierra, todos debemos trabajar para construirla, para darle un mejor futuro, desde la trinchera que sea, con toda la libertad y amplitud de pensamiento y preferencia, pero todos comprometidos por Cuernavaca.



PUNTO DE ACUERDO

El último tramo de la responsabilidad como Diputados inició el 1 de febrero, tanto en lo federal como en lo local. Acá en Morelos, el Titular del Poder Ejecutivo presentó una iniciativa a la que dio carácter preferente, para que sea resuelta por los legisladores en un plazo urgente o perentorio. Quién sabe si con conocimiento de las comisiones, pero ya hay un proyecto de dictamen. Quiere el Gobernador poner a las autoridades por encima de la Ley, para que ni los Ayuntamientos ni el mismo Poder Ejecutivo, tengan la obligación de solicitar licencias de construcción, permisos ambientales y de protección civil, cuando las obras sean públicas, es decir ejecutadas por los contratistas que le dan servicio a las autoridades. Otro atropello que afectará a las Ciudades. Miren Ustedes, sin tener la obligación de contar con los permisos cometen arbitrariedades, ahora se hará con el amparo de la Ley. Aquí un botón como muestra. El Gobierno del Estado invirtió más de 800 millones de pesos para construir el Estadio Coruco Díaz en Zacatepec, para más de 20 mil espectadores, pero no tiene o no cuenta con un solo cajón de estacionamiento. ¿Se aprobará este nuevo atropello?

*Vicepresidente de la Cámara de Diputados