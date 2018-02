Local

Erick A. Juarez |

2018-02-10

-Aprobadas en diciembre, a fin de promover acciones jurídicas en su contra

Durante una sesión ordinaria del pleno del TSJ, el magistrado Norberto Calderón Ocampo presentó una copia a sus integrantes sobre el decreto aprobado el 15 de diciembre del año pasado por los diputados locales, con la intención de que sea conocido para la promoción de diversas acciones legales.

Alrededor de las 8:00 de la mañana de este viernes, cuando dio inicio la sesión de pleno, en donde por un lapso no mayor a los 15 minutos, la titular del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López, convocó para analizar y aprobar el permiso de ausentarse sin goce de sueldo a la impartidora de justicia, Nadia Luz María Lara Chávez, por este 09 de febrero.

Sin embargo, en asuntos generales, el magistrado presidente de la Sala Auxiliar del Poder Judicial, Norberto Calderón Ocampo presentó una copia a los miembros del pleno del documento que le fue remitido a un ayuntamiento de la región surponiente para la aprobación o no de la reforma al Poder Judicial, con la intención de que sea analizada y en su caso se puedan promover las acciones jurídicas correspondientes.

“En asuntos generales, yo presenté una copia del decreto que fue remitido por la Secretaria de Asuntos Parlamentarios del Congreso del estado a un diverso ayuntamiento de la zona sur poniente, dado a que he escuchado manifestaciones de que no se conoce el contenido de la reforma judicial (…) Sin embargo, me tomé el atrevimiento de facilitar el acceso de ese documento a los integrantes del pleno del TSJ para que tengan conocimiento preciso de los alcances de la reforma que emitió el pasado mes de diciembre el Congreso del Estado”, dijo.

Y es que en reiteradas ocasiones los integrantes del pleno del TSJ, entre ellos, la presidente del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega, Rubén Jasso Díaz, Elda Flores, María Franco Zavaleta, Ángel Garduño, Valentín González, Manuel Díaz Carvajal, Bertha Rendón Montealegre y Rocío Bahena, han manifestado desconocer la reforma al Poder Judicial aprobada el pasado 15 de diciembre por los diputados locales, cuya ley, desaparece el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Consejo de la Judicatura, así como el nombramiento de dos magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Por lo que el impartidor de justicia, Calderón Ocampo aseguró que en breve podrían solicitar de nueva cuenta a su titular, Carmen Cuevas López una sesión ordinaria, a fin de que sea considerado o no la promoción de una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante los alcances perjudiciales que presenta dicha reforma.