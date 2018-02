Deportes

Ignacio Cortés

2018-02-10

PUENTE DE IXTLA, MOR.- Los Alacranes del Puente de Ixtla recibirán al cuadro del Star Club, en la jornada sabatina, a las 15 horas, en el estadio Lino Espín Aburto, dentro del campeonato de la cuarta división, con amplias posibilidades de dejar atrás estos dos últimos encuentros en los cuales no sólo no se ha ganado, sino que no se ha anotado, y en un grupo tan cerrado como en el que le corresponde, no se pueden dejar escapar tantas unidades porque no se llegará a la fiesta por el título y el ascenso a la tercera divisional.

El arbitraje correrá a cargo de Fernando Hernández, quien tiene gafete FIFA, y quien fue agredido por Pablo Aguilar, lo que ocasionó toda una polémica dentro del arbitraje mexicano

El cuadro de Puente de Ixtla, el sábado pasado, en el mismo escenario, igualó sin anotaciones con el seleccionado de Marina y se ganó por la vía de los penales, y el lunes, en territorio tlaxcalteca, ante los Toros Tlaxco, se perdió 1-0, lo que quiere decir que sólo se .llevan dos puntos de los últimos seis que se tienen en disputa, y para una escuadra que quiere ser de los protagonistas, no es bien vista esta situación tan particular.

Roberto Nurse 200 goles

En el circuito de ascenso, el morelense, Roberto Antonio Nurse Anguiano llegó a 200 goles en el circuito de ascenso, siendo, actualmente, jugador de los Mineros de Zacatecas, y en sus inicios jugó para los Colibríes tanto de la segunda división nacional como en la primera nacional, siendo de los elementos que siempre cumple frente a las redes, aunque no se olvida aquel error que tuvo con el cuadro de los Colibríes, en el estadio de la unidad deportiva Mariano Matamoros de Xochitepec, frente al Cruz Azul, y que significó el descenso del conjunto morelense, quedándose los Jaguares de Chiapas.

Liga femenil

En cuanto a la liga femenil, en la jornada sabatina se tienen los siguientes encuentros: las Diablitas Rojas del Toluca visitarán a las Tiburoncitas Rojas del Veracruz, a las 17:30 horas, mientras que el Querétaro ante las Panzas verdes del León, a las 11 horas; y a las 16:30, las Chivas Rayadas del Guadalajara enfrentarán al Universitario de Nuevo León

En la dominical, las Rayadas del Monterrey frente al Santos, a las 10:30, y para el lunes se cierra con dos encuentros, y a las 19 horas, las Tuzas del Pachuca frente a las Pumas de la Universidad, mientras que, a las 230, las Águilas del América frente a Monarcas de Morelia.