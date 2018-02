Local

Guadalupe Flores |

2018-02-09

De acuerdo con el secretario del Trabajo del Gobierno del estado, Francisco Santillán Arredondo, el ayuntamiento de Cuernavaca, presidido por Cuauhtémoc Blanco Bravo, dejará una deuda de más de 300 millones de pesos en laudos laborales.

En entrevista, dijo que actualmente el pasivo laboral de la comuna es de 20 millones de pesos “y es un caso delicado, va heredar como 350 pasivos laborales que calculamos puede ser entre 15 o 20 millones de pesos”.

Además, informó que al menos con 25 alcaldes –que fueron beneficiados con el programa de rescate de laudos- firmarán el “pacto compromiso” para no dejar laudos, una vez que concluya su administración.

“Ya hemos hablado con los alcaldes y varios han declarado que no van a dejar pasivo laboral, les pedimos que dejen limpia su administración al menos de demandas laborales, de lo contrario no pararíamos nunca por más dinero que inyectemos, no vamos a acabar nunca”, dijo.

Por último, el funcionario estatal no descartó buscar una diputación federal o reelegirse como legislador local por el Partido Nueva Alianza, pero aseguró “que primero terminará con varios pendientes en la Secretaría; por ahora no hay decisiones políticas”, dijo.