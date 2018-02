Local

| Jorge Robles Salazar

2018-02-09

Ayala, Mor.- Por la violencia que se registró de parte de un grupo que quiso imponer condiciones, la asamblea del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para elegir las listas de precandidatos a regidores en el municipio no se pudo concluir este día. La asamblea se realizó por la mañana en el salón “Orquídeas”.

Uno de los aspirantes, Irving Quintanar, al verse perdido y desesperado, a la vieja usanza del perredismo tradicional y rancio, rompió la asamblea violentándola y para evitar que hubiera daños físicos a los participantes del evento, el enviado del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Fernando Gutiérrez, decidió suspender la asamblea.

Irving Quintanar se presentó con dos decenas de seguidores, acusó que los padrones estaban rasurados y ya no quiso seguir en la contienda. No sin antes violentar el evento, por lo que se tuvo que suspender para garantizar la seguridad física de los militantes y simpatizantes del instituto político que tiene como precandidatos a Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Blanco Bravo, a la presidencia de la República y gubernatura de Morelos.

Los casi 300 seguidores de Arturo Abundes Martínez y Miguel Ordoñez, decidieron resguardar a sus militantes y no participar en la trifulca que pretendía armar Irving Quintanar. De hecho pidieron no intervenir para que no se diera un enfrentamiento en donde podría haber heridos.

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Fernando Gutiérrez, informó que las listas de donde se incluyen as los precandidatos a regidores se enviarán al CEN para que este designe lo conducente.