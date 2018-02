Local

2018-02-09

-Exigen empresarios sancionar por la vía penal a funcionarios responsables de la tragedia

-Efectos del accidente provocaron afectaciones a la actividad turística en Morelos: Harry Nielsen

Los empresarios piden sancionar por la vía penal a los funcionarios responsables de la tragedia de socavón en el Paso Express que acabó con la vida de dos personas; lamentaron que exista impunidad en el accidente.

Harry Nielsen León, nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación Cuernavaca, dijo que no existe castigo para los funcionarios públicos responsables.

Opinó que no basta la inhabilitación para ocupar un cargo público, se debe castigar “y a hasta ahora no han llamado a cuentas a nadie por la muerte de dos personas y todas las demás muertes que ha habido en esa carretera, esto demuestra que la ley no se aplica en este país”.

El líder restaurantero dijo que el gremio empresarial fue afectado por el socavón, debido a que generó pérdidas económicas al ahuyentar el turismo, por esta razón lamentó que no existan responsabilidades penales y administrativas contra los responsables de la tragedia.

En otro tema, solicitó a la Policía Federal, a través del área de Gendarmería Nacional, reforzar la presencia en la entidad para prevenir la incidencia delictiva, luego de reconocer que la violencia es un tema que preocupa a los prestadores de los servicios turísticos.

Finalmente, ante la incidencia delictiva que afecta los restauranteros, adelantó que solicitará a la Comisión Estatal de Seguridad y a la Secretaría de Turismo reactivar el programa de “corredores seguros turísticos”.