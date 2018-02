Local

Yesenia Daniel |

2018-02-09

Tlaquiltenango, Mor.- Cinco menores de edad contra quienes ya se levantó una denuncia penal por lesiones y amenazas, agredieron a otro de nombre Julio César, a quien le rompieron la nariz. La madre del menor agredido, al intervenir en el ataque, también fue golpeada en el pómulo y amenazada con una navaja. En la agresión, los atacantes se burlaron de que no habría castigo en su contra por ser familiares de un ex presidente municipal.

La madre del menor, Elizabeth Valencia López, habitante de la colonia Alfredo V. Bonfil, refirió que los problemas que derivaron en el ataque provienen de líos en la escuela, y que ya se había solicitado la intervención de los directivos de la secundaria “Otilio Montaño”, de la colonia Los Presidentes.

“A mi niño lo estuvieron amenazando que lo iban a golpear saliendo de la escuela, yo vine en el momento en que yo me enteré para poner atentos a los directivos, porque más que nada con ellos nos tenemos que dirigir, lo único que me dijo es que entrando de vacaciones iba a mandar traer a los papás y es la hora que no ha mandado traerlos (…) fue por una compañera, mi hijo me comenta que no le quiso pasar el examen de matemáticas y ahí fue cuando él llevó el examen y ya cuando le calificaron le dijo ´si quieres te explico´ y ella le contestó ´ya no me hables´, esa fue la molestia de la niña; ya fue cuando al otro día otra compañerita le dijo ´Julio, no te vayas caminando por la vía porque ahí te va a encontrar el novio de Wendy´, que mandó a golpearlo, y gracias a Dios y no, porque estuve yo sino mijo estaría muerto ahorita ya, y lo malo que la autoridad de la escuela nomas me dicen ´en qué le puedo ayudar´, y ellos saben (…) ellos son los que debieron poner un alto, no ahorita que mi hijo está ya lastimado”, detalló la señora Elizabeth Valencia López.

Los hechos que quedaron asentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía regional de la zona surponiente, se suscitaron el domingo 4 de febrero a las afueras de un balneario, cerca de donde viven los agresores; la mamá de Julio César, el menor agredido, explicó que el domingo salieron a nadar y al retirarse del balneario, Julio se apartó del resto de su familia para regresar a buscar la cartera de su mamá, al verlo solo, un grupo de cinco menores de edad lo interceptó y lo empezó a golpear, el muchacho gritó y su mamá acudió a ayudarlo, fue en ese momento cuando uno de los atacantes se volteó y le dijo que se quitara: “quítate hija de tu puta madre porque te va a llevar la verga”, le dijeron, además de mostrarle una navaja y darle un puñetazo en el pómulo.

En valoración médica, el menor Julio César resultó con la nariz rota que requiere de una operación que les cuesta al menos 25 mil pesos; la madre de uno de los agresores fue a ver a la señora Elizabeth para que otorgaran el perdón pero se negaron a pagar los gastos médicos, según la señora Elizabeth Valencia, la otra madre de familia dijo que “mejor se hubiera muerto”.

En la riña los atacantes también se burlaron diciendo que la Policía no procedería en su contra porque su familiar es el ex alcalde de este mismo municipio, Jorge Martínez Urioso, y que interpondrían amparos para no ser juzgados.

En la denuncia se señala a la compañera de grupo Wendy, Enrique, Alexis y Jonathan, todos menores de edad.

Al respecto, fuentes de la Fiscalía regional indicaron que se está a la espera de que la mamá presente al menor ante el médico legista para que valore el tipo de lesiones, también que, de corroborarse legalmente la edad de los atacantes, el Ministerio Público investigador turnará el caso a la agencia del Ministerio Público Especializada en Adolescentes, para que proceda conforme a la Ley de Justicia para Adolescentes.