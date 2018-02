Local

| Ma. Soledad Solís Córdova*

2018-02-09

*Dirigente del Movimiento Antorchista de Morelos

En días pasados una comisión representativa del Movimiento Antorchista, encabezada por el Comité estatal, hizo presencia en Casa Morelos con el propósito de ser escuchados y hacer la entrega, de primera mano, del pliego petitorio a un funcionario del gobierno del Estado con capacidad de resolver, para que atendiera y se comprometiera en los tiempos en los que daría solución a las demandas planteadas. Después de 2 horas de estar esperando afuera del palacio de gobierno, los guardias solo permitieron el acceso de 3 de nuestros compañeros para que por oficialía de partes se dejara la solicitud. El documento incluye peticiones de pozos de agua potable y redes de distribución, fertilizante y proyectos para productores del campo, regularización de colonias para que sus habitantes tengan certeza jurídica, la creación de algunas escuelas de nivel básico para comunidades marginadas, la clave para la escuela Preparatoria Ejército Libertador del Sur que tiene ya más de 5 años funcionando, 3 puentes vehiculares, electrificaciones y pavimentaciones, entre otras demandas que no representan ningún lujo, por el contrario son de primera necesidad ya que, de solucionarse, serían beneficiadas miles de familias morelenses de 350 comunidades distribuidas en 23 municipios del estado, en resumen significaría sacarlas del atraso y la marginación en la que han vivido por años.

El estado de Morelos, gobernado por el perredista Graco Ramírez, enfrenta serios problemas que debiera alertar a cualquier gobernante sensible y comprometido con sus representados. Por ejemplo, el Coneval reporta que, entre los años 2012 y 2016, la pobreza en el estado pasó de afectar a un 45.5% a 49.5% de la población total, o sea casi la mitad de morelenses tiene alguna carencia que los ubica en alguno de los niveles de pobreza; es más, la población vulnerable por ingresos casi se dobló al pasar de 4.6% a 7.9% de la población, nada despreciable si consideramos que se trata de 154,800 personas. Por consiguiente, es preocupante que en cuatro años todavía la mitad de los morelenses no puedan acceder a la línea de bienestar mínimo, es decir no cuentan con los ingresos mínimos para adquirir una alimentación en cantidad y calidad recomendada; así mismo, la tendencia general del ingreso por persona va también a la baja, pues ha perdido poder adquisitivo, lo que lleva a que más personas caigan en estado de pobreza alimentaria. En materia de inseguridad existen 2 datos recientes: el mes de enero es caracterizado como el más violento del gobierno actual, pues se reportaron 74 muertes violentas; además, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa reporta 253 mujeres desaparecidas en 2017, el doble con relación a 2016.

Estos datos reflejan que los programas y políticas que hasta ahora se han implementado, son totalmente insuficientes para combatir la pobreza y la marginación a la que están expuestas casi un millón de morelenses de un total cercano a los dos millones; a esto se agrega la falta de sensibilidad para atender y solucionar estos problemas por parte de quienes nos gobiernan. Por ello los antorchistas no dejaremos de insistir que hace falta atención a las necesidades elementales de los más marginados, implementando programas que lleven verdaderamente a elevar el nivel de vida de todos los morelenses; en este sentido anunciamos que el próximo 20 de febrero una comisión representativa de mil antorchistas caminaremos por las calles principales del centro de Cuernavaca hasta llegar a Casa Morelos, donde exigiremos al gobierno estatal una respuesta positiva a nuestras justas demandas. Probablemente la respuesta sea la misma que hemos recibido desde hace algunos años, es decir la cerrazón rotunda, la represión abierta en contra de nuestra organización, pero si esto ocurre desde ahora decimos que será contra todo derecho y sin razón alguna, pues nuestra marcha será pacífica y apegada a nuestras garantías constitucionales. Por nuestra parte, los varios miles de familias que conformamos el antorchismo morelense, seguiremos haciendo uso de la ley y la razón para exigir respeto y solución a las demandas. Nada más pero nada menos.