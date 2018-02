Brevi@rio... - PNA y PRI, sumas que restan

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-02-09

La decisión del Partido Nueva Alianza en Morelos (que no Panal, insisten con tanta vehemencia los aliancistas), de romper su coalición con el PRI es inteligente, pues la debilidad de su precandidato al gobierno del estado Jorge Meade, y la sospecha de que sólo es un alfil del Ejecutivo, de su partido el PRD, y de su candidato Rodrigo Gayosso, son razones de peso. En política electoral, dicen los que saben, hay sumas que restan, y la pretendida coalición de Nueva Alianza con el partido tricolor no iba a dejar cosas buenas para los turquesas.

Muchas cosas podrán decirse tras esta decisión que el Consejo Estatal del Partido Turquesa tomó el pasado miércoles por la noche, pero lo cierto es que al menos con Jorge Meade como el candidato común al gobierno del estado, no había ninguna posibilidad de competir y menos de ganar. Además, la historia de los aliancistas en la competencia electoral local los sitúa mucho mejor solos que aliados con otras fuerzas políticas, y desde la perspectiva del contexto actual de cara a las elecciones del próximo primero de julio, participar con candidatos propios es un acierto.

Bastará ahora definir, y me parece que también será una decisión acertada, quién encabezará la lista de candidatos de Nueva Alianza para los cargos de elección popular en los 33 ayuntamientos y en los 12 distritos locales electorales y, sobre todo, quién será su abanderado para la gubernatura. Con la posibilidad de llevar a cabo una buena selección de sus prospectos, con los perfiles adecuados que los hagan competitivos y aprovechando los vacíos que otras fuerzas suelen dejar, los aliancistas pueden colocarse en el escenario electoral como una fuerza importante. Más allá de que la lucha mediática se centre en los partidos grandes, las fuerzas emergentes tienen una gran área de oportunidad en aquellos electores indecisos y hartos de las promesas incumplidas.

Del PRI y de su precandidato a la gubernatura ya dijimos que simplemente no se ve cómo puedan competirle a los otros visibles prospectos, pues incluso los sondeos y las opiniones de los expertos lo sitúan ya en un lejano tercer o cuarto lugar; en tanto que otros no dejan de pensar en la perversidad de un sacrificio conveniente de los priístas morelenses desde su dirigencia nacional. En tal o cual caso esto ha sido razón de peso para que los aliancistas hayan acertado en su decisión de separarse, muy a tiempo, por aquello de evitar una suma que al final les reste posibilidad de competitividad en las próximas elecciones…

BREVES: Por lo menos hasta ahora sí hay buenos precandidatos al gobierno del estado y es una pena que sus posibilidades de ganar sean menores. Nos referimos al Dr. Víctor Caballero y al ex rector de la UAEM Alejandro Vera, que van por el PAN y el Partido Humanista, respectivamente. Se trata de dos hombres decentes, probos, preparados, incluso quizás con mayor experiencia política que los demás suspirantes, en fin, dos hombres que en el cargo de gobernador podrían hacer mucho por Morelos, pero que en el contexto electoral en que nos situamos tienen pocas posibilidades de ganar. Y es que los partidos que los postulan carecen de la suficiente infraestructura y estructura electoral y esto es una desventaja enorme con relación a lo que otros sí tienen, sin embargo si le van a meter buenos votos a los partidos que los postulan… Para muchos morenistas que ya veían a Rabindranath Salazar como su candidato a la gubernatura, se tuvieron que aguantar todita la imposición de jefe mayor López Obrador, quien decidió que fuera El Temo el bueno; sin embargo, hay otros, los menos y son contados, que con bastante dignidad se negaron a aceptar tal decisión y de plano ya están fuera del proyecto electoral de Morena, buscando donde más sumarse en esta loca idea de no quedarse fuera de la fiesta electoral… REDES SOCIALES: Para los órganos lectorales la preocupación sobre la información y las tendencias que se manejan con temas políticos electorales en las redes no deja de ser una preocupación mayúscula, sobre todos por los contenidos que se manejan a diario y con una altísima frecuencia, y como ejemplo tenemos la intensa guerra entre los suspirantes a candidaturas de todos los partidos políticos y que no tienen tregua. Todos esto podría evitarse si en algún momento se regula el uso de las redes y los contenidos que se manejan, pero este tema ya sabemos que es de una sensibilidad mayúscula que hasta el momento quienes toman las decisiones no se han puesto de acuerdo, ¿será por conveniencia propia?...

