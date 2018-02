Opinión - Las Revoluciones Latinoamericanas y el Mito de Sísifo V

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-02-09

El proyecto es aterrador. La violación a los Derechos Humanos por el ejército, las policías y los grupos paramilitares son cotidianos. Recuérdese lo sucedido en San Juan Copala, Oax., una comunidad habitada por triquis que se declaró autónoma y que paga ese su pecado asolada por una gavilla de criminales protegida por el mismo gobierno. Precisamente ese grupo de criminales impidió el paso a una caravana que llevaba despensas y alimentos al pueblo matando a una mujer comprometida con los pobres y a un solidario extranjero que participaba en esas tareas de ayuda.

Los dos últimos casos –Tlatlaya e Iguala- dan cuenta del proceder criminal del poder cómplice de sicarios. Es válido plantear la lucha por el poder en términos político-militares sobre todo cuando la economía política que ha dado lugar al gobierno mundial del capital financiero y los grandes empresarios, organiza no sólo la extinción de los derechos de los trabajadores, la privatización de lo que fueran servicios públicos para convertirlos en negocios, la devastación planetaria como expropiación de las fuentes energéticas, la biodiversidad y el agua, todo lo cual exige a los ejércitos que el liberalismo decimonónico conciba como defensa nacional actuar como fuerzas de ocupación en contra de los pueblos. Ha sido entregada la soberanía nacional en manos del capital extranjero.

La autodefensa puede llegar al extremo armado, es la respuesta social necesaria a lo que Amnistía Internacional ha encontrado como calamidad mexicana por las múltiples violaciones impunes de las fuerzas militares con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. La policía comunitaria organizada en San Luis Acatlán Guerrero con toda la oposición del gobierno de ese Estado, ha logrado consolidarse como una ejemplar manera de ejercer sus propias medidas de seguridad. El derecho a la violencia ha sido discutido no sólo en la práctica de las organizaciones político-militares sino por teóricos como Haber más para llevarlas al punto de la crisis de legitimidad y legalidad que exige una respuesta radical en el sentido de que vaya a la raíz del problema y no se quede en la mera denuncia inútil tal como ocurre con las organizaciones de defensa de los derechos humanos que saben de trámites no vinculatorios. Se consideran sólo recomendaciones que pueden o no ser atendidas por los victimarios. Lo grave es que:

“El oprimido, reprimido, autoproduce en sí un envenenamiento anímico como respuesta a la violencia que sufre. El querido acto de venganza del débil es imposible que lo cumpla ante el fuerte dominador. Nace así el resentimiento como introyección auto represiva de la potencia que, al no tornarse contra el dominador, intoxica al incubarse en el dominado”. (E. Dussel, Filosofía de la Liberación. Edicol, 1977, p. 64)

Que no se aletarguen nuestras conciencias, lo grave también, es que aquí está ya el proyecto larvado del fascismo alimentado por la crisis total. Constatemos aquí, en este punto, la evidencia de un combate sordo, continuo, permanente contra el capitalismo en su faceta neoliberal devastadora que anula conciencias, que exalta el “valor” de la mercancía, que mide todo en cantidades monetarias no en calidades humanas; que cosecha ya sus frutos podridos políticos y culturales al procrear seres humanos en el paroxismo de la estupidez, de la vesania. Un combate ideológico-cultural, jurídico-político, económico, combate estructural, integral en pro de la supervivencia, del rescate de nuestra humanidad. Un combate que se esparce por todos los ámbitos aun a sabiendas del escaso resultado obtenido: el ámbito, religioso, el educativo, el laboral…

Bien pobres son los que tienen necesidad de mitos, dijo Camus paradójica, contradictoriamente. Y en el Mito de Sísifo remata (cito, con el riesgo de falsear mi interpretación o de utilizarla a mi conveniencia): No puedo comprender más que en términos humanos. Lo que toco, lo que me resiste, he ahí lo que comprendo…

Porque, lo imposible “no es”. El cielo no existe. El muro de lo absurdo encierra al hombre en una prisión: imposible evadirse. ¿Qué hacer? Si la vida no tiene sentido, ¿cómo vivirla dignamente? Esta falta de sentido de la vida es más una hipótesis de trabajo que una tesis que quiere hacerse pasar como evidente. Camus abandonará más tarde esta idea de que nada tiene sentido, profundizará su visión del mal presente en el mundo pero rehusando siempre una solución religiosa. Se trata de rechazar toda solución trascendente al problema del absurdo y constatar lo que puede llegar a ser la vida cuando se descubre que no tiene sentido.

Más que al sentido de la vida queríamos referirnos al sentido de las luchas revolucionarias, al compromiso libertario por la transformación del mundo… del mundo de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento, del cambio radical pues. De cómo parecen absurdas todas nuestras intenciones, nuestros afanes de justicia, nuestras protestas frecuentes y permanentes, nuestros angustiados gritos en favor de los pobres. Y nos topamos con muerte, saña y crueldad alimentadas por el poder cebadas en los cuerpos de nuestros jóvenes estudiantes, de nuestros compañeros trabajadores despedidos, de nuestras mujeres ultrajadas. Y volver –como Sísifo- a cargar la roca, depositarla en la cumbre de esa montaña solo para verla caer rodando, hacia abajo, una vez más. Y así… ¿al infinito?

A pesar de eso, con todo y lo que aparece como esfuerzo inútil, se insiste en la búsqueda del objetivo, de la meta. Ese esfuerzo, por sí solo, acredita el testimonio del revolucionario, el riesgo que está dispuesto a correr, el compromiso que lo sostiene. Testimonio, riesgo, compromiso es la tríada que da cuenta de la tarea de la liberación cada día más urgente.

“De aquí la necesidad de todas las formas de lucha en un proceso constante de organización popular. Frente a todos los recursos represivos aplicados por el Estado contra el pueblo, vale la réplica de éste, golpe por golpe y sin concesiones. Va de por medio la vida. Lo otro, las concesiones, preparan la muerte, la legitiman, la reducen a fatalidad… (…)…Todo sobre la base de cortar con el capitalismo, recuperar el valor de uso por encima del valor de cambio a la par de la construcción de un valor simbólico humanizado…

“El objetivo de la construcción de organización popular con plena conciencia histórica da a estas luchas una dimensión de encuentro de todo el pueblo con las mejores tradiciones proletarias, incluido el internacionalismo, como réplica necesaria a la globalización. Esto es todo y ya es mucho”.(Alberto Híjar, Introducción al Neoliberalismo. ITACA, UCLAT).

Con todo: Es preciso imaginar a Sísifo dichoso.