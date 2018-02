Nosotros - Laffitte Bretón en Cuautla: Tiempo de mentiras

Opinión

| José María Román Román

2018-02-09

En Cuautla ha comenzado ya a circular la propaganda política de un personaje que pretende asumir la presidencia Municipal. Es un derecho aún para los que han dañado con su voto la economía y la vocación de servicio público que se debe de tener en los encargos que el voto les confiere como en este caso el diputado local referido, gente incondicional y servil a los deseos del Gobernador Graco Ramírez. La pregunta sensata es que si eso es lo que merece como funcionarios públicos la sociedad de la heroica. Creo que no. Creo que ya no es justo seguir soportando a personas que en su carrera tienen la dudosa calidad moral de no haber asumido su papel de contrapeso a los excesos del poder ejecutivo y este personaje se identifica a plenitud en ese triste papel de no ser la cara de la sociedad que lo eligió para cumplir ese elemental mandato para tener equilibrado el poder del gobernador y evitar los excesos que todo indica cometió en el ejercicio del cargo.

Por un lado, la carta de presentación del señor ENRIQUE LAFFITTE BRETÓN dice que la gente de la región Oriente ya lo conoce, aunque no dice porque artes lo conocen y en un desplante extraño refiere en su propaganda que la gente debe suponer partió de su persona dado que se ha difundido con muchísima amplitud en Cuautla sin que exista queja de su parte, que “¡regreso y cumplo!”, mencionando además ser poseedor de “experiencia que da confianza” y desde luego con letras muy llamativas se hace llamar “PRESIDENTE CUAUTLA” y luego agrega el texto de “PRECANDIDATO”. Los colores son del PRD lo que indica que probablemente por ese partido pretende la presidencia del municipio. Desde luego es un derecho legítimo de cualquier ciudadano, pero la legitimidad no le acredita el valor moral o ético para el cargo o en su caso, sus hechos demuestran todo lo contrario. Este señor aprobó sin recato todo lo que Graco le puso en sus manos. Es decir, no objetó, no analizó, no discutió los pros y contras de los proyectos con sus electores o con las organizaciones civiles de sus electores y solo se concretó a levantar el dedo aprobador. ¿Merece la sociedad cuautlense este tipo de personas para ocupar un cargo tan importante como la presidencia municipal? Creo que la sociedad debe reflexionar de que es necesario imponer un límite a las ambiciones desmedidas de personajes que solo fueron al Congreso del Estado a levantar el dedo sin medir las consecuencias que lo que aprobaron. Sigue diciendo este señor que por cierto tiene en su bolsillo una disposición mensual de $ 445.281.00 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y un pesos) según publicación del gobierno aparece publicada el 10 de junio de 2017 y que religiosamente todos los morelenses le pagamos de nuestros impuestos para que solamente vaya a levantar el dedo, porque no se le conocen propuestas y deliberaciones agudas combatiendo los muchos actos excesivos que el gobernador ha hecho del patrimonio público entre otras cosas, más los abusos del dinero con los prestamos aun no plenamente justificados en su uso. Lo absurdo es además que este personaje sin recato alguno en su propaganda dice que en solo dos años ha hecho 307 obras, es decir una obra cada dos días, pavimentó 96 calles en 26 colonias, “148 0bras del programa enchulando la colonia y enchulando el centro histórico”, ha dado “mantenimiento a 47 planteles escolares”, rehabilitado “16 parques públicos”, “ha dado de comer a los discapacitados, las madres solteras, tercera edad y familia de escasos recursos”, es decir, ha mantenido con esos más de 400 mil pesos a toda una ciudad con todo y servicios públicos. Ignoro qué haya hecho el actual presidente de Cuautla con el dinero que el Congreso le asignó, pero al parecer, nada, excepto mirar lo grandioso de esas obras realizadas por el legislador a las que por cierto no particulariza sino que solo anuncia como hechos que imagino deben de estar en sus sueños o en su subconsciente porque no refiere datos de lugares, tiempos y circunstancias ni la razón por la cual siendo este personaje un legislador que tiene como función única hacer leyes, se ha dedicado a hacer la labor de un presidente municipal sin serlo y sin tener esa personalidad. El dinero que ha gastado en tanta obra debe ser auditado y ver su origen porque no me cuadra por más que trato de entender que el dinero que gana, que de por sí es sumamente excesivo le alcance para estas obras y si contó con la aprobación de la autoridad municipal correspondiente, dado que no es su función la obra pública, sino la formación de leyes y de ser contrapesos analítico y constructivo del poder del gobernador. Con todo lo que anuncia, la gente de Cuautla ya no necesita trabajar, él solito puede mantener a todos, y como dice su slogan…”para éste 2018…#Vamos por más. ¡Qué lindo personaje!