2018-02-08

-Señalan a funcionarios del Registro Público de la Propiedad y de una inmobiliaria

-Éstos se ubican en la colonia Quintana Roo, en Cuernavaca

Habitantes de la colonia Quintana Roo del municipio de Cuernavaca, denunciaron que funcionarios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio junto con una empresa denominada "Inmuebles de Remate", realizan la promoción de terrenos y casas abandonadas para la venta de los predios de manera fraudulenta.

Un grupo de vecinos de la colonia antes mencionada reveló que son alrededor de ocho los inmuebles que han sido promocionados mediante las redes sociales a través de la página de Facebook "Inmuebles de Remate" y/o "Remate de Inmuebles" de supuestos empresarios que radican en la Ciudad de México.

Por tal motivo, Zulma Uribe propietaria de uno de los terrenos afectados, aseguró que en días pasados presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de fraude y lo que resulte contra quienes resulten responsables, ya que en varias ocasiones ha realizado la pinta con la leyenda "No se vende", a fin de evitar más fraudes.

Indicó que la denuncia penal quedó radicada bajo el número de carpeta de investigación SC01/1119/2018, por el delito de fraude contra quienes resulten responsables. Sin embargo, Zulma Uribe aseguró que esta problemática se ha registrado desde hace más de 10 años, donde personas promocionan los terrenos o casas que no son habitadas, para su venta con documentos falsos.

"Si se dan cuenta, en varias casas de la colonia tienen la leyenda no se vende, sin embargo, estas personas vienen a borrarle el -no- y agregarle varios letreros (...) Yo vi el anunció en las redes sociales y me llamó la atención, me alerté porque no tiene dirección el anuncio del terreno, sólo dice que es en la colonia Quintana Roo, entonces me preocupé, hice un comentario en la página cuestionando esa situación y de inmediato mi comentario fue borrado y fui bloqueada; a la siguiente semana me enteró que mi terreno le habían quitado el letrero de no se vende, para dejarle ´se vende´", dijo.

En ese sentido, explicó que en el caso de su terreno que iba a ser vendido, los empresarios contaban con documentos del Registro Público de la Propiedad del Estado de Morelos, por tal motivo no descartó que pudiera haber funcionarios coludidos con empresarios dedicados al fraude de la venta de terrenos.

"Mi terreno se ofreció como si fuera de 400 metros cuadrados en $399 mil 900 pesos, en donde la inmobiliaria lo promociona como un remate; yo quiero aclarar que aquí en esta colonia son de 200 metros, algunas personas me han comentado que ellos no vienen a Cuernavaca, sino que todos los trámites los hacen en la Ciudad de México (...) Hace cinco años un terreno tuvo un fraude similar, en donde funcionarios de la administración de Marco Antonio Adame Castillo expedían documentos para la venta de los terrenos", así lo manifestó.

Sin embargo, este reportero llamó a los números que aparecen en las redes sociales, en donde un sujeto de nombre Alejandro Parra aseguró que los predios en el municipio de Cuernavaca, ya se encuentran vendidos, por lo que en un plazo de 10 días, promoverían la ubicación de más terrenos y casas de otros lugares de la República Mexicana.

"Ya se vendieron esos terrenos, ahorita no tenemos nuevos anuncios, si quiere hablar en la tarde el señor César Pérez, les da la información para la compra de los terrenos en el centro de Cuernavaca, en el fraccionamiento Maravillas, ya está vendido todo; para apartar el terreno se debe depositar un total de dos mil pesos o de lo contrario se deberá de pagar el total de la propiedad", declaró.

Por último, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Rafael Rueda Moncalián, exhortó a la ciudadanía en general a denunciar este tipo de ofertas por las redes sociales, debido a que en su mayoría se trata de fraudes.

"Ubicamos que se está manejando un fraude en la venta de terrenos, por lo que exhortamos a la ciudadanía a evitar la compra, así como la denuncia formal ante la Fiscalía General, así como en la Policía Federal, para que investigue estos fraudes (...) Yo hablé con la persona que supuestamente está vendiendo ese terreno, nos dijo que ya lo vendió y que en breve podría haber más predios, ya que hemos recibido denuncias en la colonia Maravillas", dijo.