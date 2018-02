Observador político - ¿A quién beneficia el voto fracturado?

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-02-08

Nueva Alianza para no ir en coalición para gobernador con el PRI, evidencia dos realidades. La primera, que disminuye aún más las escasas y remotas posibilidades de que gane Jorge Meade Ocaranza la gubernatura por el tricolor. Y la segunda, que ahora el PANAL demostrará de qué está hecho para no perder el registro al anunciar su dirigente, el tal Javier Bahena, que ahora sí, “buscarán –a penas- a los mejores hombres y mujeres”, para lanzarlos como candidatos a los diferentes cargos de elección popular.



DEJAN SOLO AL PRI.- Primero fue el Verde Ecologista a través de su presidente vitalicio Javier Estrada González, quien se puso como loco y responsabilizó de esa ruptura al diputado Francisco Moreno Merino, a quien responsabilizó de la quiebra financiera del Congreso del Estado y por ende, causante de que los trabajadores del Congreso del Estado se hayan quedado sin salario y sin pago de aguinaldo durante varias semanas tras calificar como aberrante, inhumano, antiético y desgraciado. Por esos supuestos señalamientos y actos de corrupción en los que incurrió Paco Moreno, el partido del tucán decidió ir solo para las elecciones con su candidato a gobernador.

Mientras que de último minuto los argumentos que dieron los del considerado “Nada Alianza”, fue que en primer término, se violentaron los acuerdos que se hicieron con la firma de la coalición en el Impepac, entre los cuáles destacaba el que primero en su Asamblea sus consejeros elegirían la propuesta para posteriormente presentarlo al

partido turquesa y no se cumplió, en razón de que primero lo dieron a conocer en el CEN del tricolor y ya sin importarles sin respetar lo previamente acordado. Luego, se acordaron las fechas contempladas para mediados de enero para presentar la propuesta del precandidato a gobernador y también se incumplió, en razón de que fue a principios de febrero el anunció de Jorge Meade Ocaranza a quien designaron como su abanderado al gobierno de Morelos.

En conclusión, Jorge Meade Ocaranza se quedó sólo con su PRI luego de que el Verde y PANAL lo despreciaron, al argumentar que no era el abanderado que esperaban para ir en coalición para el proceso del primero de julio.



VA CORONATO O VERA POR EL PANAL.- La rumorología se intensificó anoche de quien será el candidato de los turquesas, sin embargo, salieron los nombres de dos posibles precandidatos y entre los que se perfilan para representarlos es quien estaba en la órbita de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, Francisco Coronato Rodríguez, que sin embargo, por haberlo vetado el líder nacional de los naranjas, el veracruzano Dante Delgado Ranauro, se quedó en ya merito. El ex presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es una alternativa real del PANAL. Sin embargo, ayer mismo, brotó el nombre del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, sin importar que tenía ya pláticas con los del Humanista de Jesús Escamilla. Y aunque ya no pueden ir legalmente en coalición porque los tiempos para ello ya concluyó, sí pueden ir de facto y esa es otra de las alternativas del PANAL.



¿TRISTES O CONTENTOS EN EL PRI POR EL ROMPIMIENTO? Lo cierto es que la coalición entre ambos partidos a nadie gustó. Primero porque los turquesas se habían beneficiado con las candidaturas por la coalición nacional que se hizo para Morelos y en donde, la primera senaduría sería para este instituto al igual que una federal y dos para el verde. Pero ¿qué ofrece Nueva Alianza? Casi nada. Sólo recordar que en la elección del año 2012 cuando fue en coalición con sus aliados: PRI y Verde, su votación fue más que escasa porque sólo aportaron nueve mil 174 votos para gobernador que representó el 1.09 por ciento. Por lo tanto, de no haber ido en alianza hasta el registro hubiera perdido porque para mantenerse se necesita el 3 por ciento de la votación nominal.

¿A quién beneficiará que haya tantos candidatos y qué el voto se dividida? ¿Será real que desde gobierno ese esté trabajando para lograr ese objetivo? Lo cierto es que con estos escenarios se fortalece y consolida una realidad palpable. La elección será únicamente entre dos personajes: Cuauhtémoc Blanco Bravo, respaldado por MORENA, PES y PT; y por el otro lado, Rodrigo Gayosso Cepeda, apoyado por el PRD y PSD, pero además por ser el único que ha realizado precampaña en todo el estado de Morelos.



EN EL CONGRESO, SIGUEN SIN COBRAR AGUINALDO.- Después de haber pasado una navidad amarga y un año nuevo para olvidar, los trabajadores del Congreso del Estado recibieron su salario y el pago total del aguinaldo, al menos así lo anunció Beatriz Vícera Alatriste, la diputada que busca reelegirse en el cargo para la elección del primero de julio del presente año. “De esta manera, el Congreso ya cubrió sus obligaciones con todo su personal y ha cubierto en su totalidad el adeudo con la base trabajadora y personal de confianza. El pago de estas obligaciones a los trabajadores es un compromiso cumplido de los Diputados integrantes de la LIII Legislatura del Congreso de Morelos, quienes mantienen una postura de pleno respeto a los derechos laborales”, reza el boletín del Legislativo.

Pues no, resulta que esto es una falacia porque no es real y son los empleados de la institución pero adscritos al área de la presidenta del CDE del PRD y diputada Hortencia Figueroa Peralta, quienes consideran esa declaración como una falsedad porque les ha incumplido con dicha encomienda, y por lo tanto, siguen rezándole a la Virgen de Guadalupe para que se digne la representante popular a que cumpla con esta prestación que por Ley les corresponde.

“Nicolás N, trabajador del Congreso, manifestó que Hortencia Figueroa fue trabajadora del Congreso antes de ser diputada. Qué se acuerde, que ella recibía su aguinaldo en tiempo y forma por parte del Legislativo. No sé porque ahora, qué es diputada actúa de esta manera”.

Y lo único que prevalece entre los empleados del área de Hortencia Figueroa es que, de manera extraoficial, les han dicho que no les entregarán un mes o tres meses de aguinaldo, porque sólo será una compensación, en razón de que tiene muchos gastos que realizar, por lo que el recurso será empleado en necesidades que requiera la casa de gestión y para la oficina del congreso. Esta actitud ha provocado malestar entre los trabajadores, al extremo incluso, de que algunos aseguran que una vez que les entregue su aguinaldo presentarán su renuncia correspondiente.



