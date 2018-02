El Tercer Ojo - A propósito de las metáforas como recurso explicativo: Ajedrez y política (II).

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2018-02-08

«Hace un año, Czentovic se posicionó, de una vez por todas, al lado de los más experimentados campeones del arte del ajedrez, como Alekhine, Capablanca, Tartakower, Lasker, Boljubov. Desde la aparición de Reshevski, el niño prodigio de siete años, durante el torneo de ajedrez de 1922 en Nueva York, la irrupción de un completo desconocido no volvió a suscitar un furor del estilo en renombrado gremio…»

Stefan Zweig

Amables lectores que me siguen, como expresaba en mi colaboración precedente, “(…) ya se tiene muy claro que una serie de candidatos y aspirantes a gobernar nuestra entidad federativa se encuentran muy próximos a plasmar sus nombres en la boletas electorales”. Asimismo, manifestaba que “(…) Podemos considerar dentro de esta posibilidad (…) a Rodrigo Gayosso, a Jorge Meade, Cuauhtémoc Blanco, Fidel Demédicis y al Dr. Jesús Alejandro Vera”. Finalmente, escribí que “(… sólo enuncié…) los nombres de los candidatos y no los partidos políticos o coaliciones que los promueven (… reitero…); únicamente he presentado los nombres de quienes ya son considerados contendientes en una lucha por ocupar la jefatura del Ejecutivo Estatal”.

Hoy por hoy queda claro que quienes pueden ejercer el derecho al voto, pero no sólo ellos, están hartos de los Partidos Políticos existentes en México y Morelos; éstos, a lo largo de sus historia, han mostrado su naturaleza oportunista, corrupta y ajena a los interese y necesidades de los diferentes sectores de nuestros pueblos, comunidades y ciudadanos; también, a lo largo de su historia, han mostrado que se han tornado en receptores de saltimbanquis, chapulines, oportunista que buscan espacios de poder político y económico para satisfacer sus aspiraciones e intereses personales, de grupo o familia, omitiendo y separándose o divorciándose de los interese y necesidades de los diferentes sectores de nuestros pueblos, comunidades y ciudadanos; finalmente, sin cegueras ideológicas o políticas, se han percatado de que éstos mismos Partidos Políticos, a través de las alianzas o coaliciones, se organizan y operan en aras de asegurar la continuidad conservadora de sus apetitos e interese de clase, grupo o familia. Intereses, por lo demás, contrapuestos a los de nuestros Pueblos, Comunidades y Ciudadanos.

De la misma manera, quienes pueden ejercer el derecho al voto, pero no sólo ellos, hartos se hallan ante las infames campañas de lodo, mierda y propaganda carente de seriedad y objetividad en el diagnóstico y prospectiva que se plantean operar en caso de ganar.

Bajo este panorama, la estructura de personalidad, la ideología y la fuerza moral de los contendientes se vuelve objeto de atención por encima de los Partidos Políticos y de otros objetos y niveles de análisis.

De aquí derivan las estrategias de naturaleza anti para proyectar las campañas electorales. Anti AMLO, anti PRI, anti Graco y sus epígonos, anti Vera, o cualquier otra estrategia que asegure terminar, de una vez por todas, con lo que se han ganado, a fuer de la corrupción, impunidad y desprecio a la sociedad, a los Pueblos y Comunidades de Morelos, y a la ciudadanía en general.

Estas dos fuentes analíticas, sin embargo no son ni suficientes ni certeras en el análisis. Y no lo son porque ni los individuos --caudillos, líderes o personalidades supremas—permitirán afrontar los problemas, dilemas, encrucijadas y crisis estructurales y coyunturales sin la participación plena de Pueblos y Comunidades de Morelos, ni sin la ciudadanía como sustento de un verdadero Poder del Pueblo y para el Pueblo.

Ahora bien, esta participación es impensable e irrealizable sin un proyecto o agenda de trabajo que represente verdaderamente las necesidades, intereses y proyectos de Pueblos y Comunidades de Morelos así como de la ciudadanía.

En el ajedrez, como en la vida misma o en la política, se juega para ganar, pese a que quepa la posibilidad de no lograrlo. Empero, de ganar, cosa que es posible, ¿Para qué se quiere ganar? ¿Qué se hará con el Poder Político que pudiese ganarse? ¿Cuál sería la agenda o Proyecto Político a impulsar para ganar y una vez que se hubiese ganado? ¿Quiénes y desde dónde participan para confeccionar e instrumentar la agenda y el proyecto a impulsar?

Como podemos interpretar, queridos lectores, aquí hallamos una veta para orientar decisiones y acciones más allá de la intuición y de los buenos deseos e intenciones políticas.

Hasta la próxima.