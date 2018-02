Local

Yesenia Daniel |

2018-02-07

Jojutla. En el arranque de un acto protocolario encabezado por el gobernador Graco Ramírez y el delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), una decena de personas que perdieron su vivienda en el sismo del 19 de septiembre, se manifestaron con pancartas en el evento, pidieron en ese momento ser atendidos y que los gobiernos, principalmente el federal y el estatal, cumplan con la entrega de recursos que prometieron en la desgracia.

De acuerdo al censo realizado los días posteriores al sismo por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu), para otorgar recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) a las personas que tuvieron pérdida parcial y pérdida total en su viviendas, resultaron 2 mil 692 casas afectadas tan sólo en el municipio de Jojutla.

Quienes se manifestaron y acudieron a exigir una respuesta inmediata a sus peticiones, son apenas una muestra del desorden que hubo en el censo y en la entrega de tarjetas en este municipio, sin embargo el problema no es exclusivo de Jojutla, la misma situación denuncian damnificados en los municipios de Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla y Mazatepec, ubicados en esta región sur de la entidad.

“Somos contados los que estamos pero vamos a seguir manifestándonos hasta que se nos haga justicia y se habla por todos los damnificados aquí en Jojutla eh, en el tema de reconstrucción ustedes como reporteros y viendo las necesidades que tenemos los jojutlenses, y como hermanos que somos ¿creen en este momento es (oportuno) la reconstrucción de Jojutla?, yo creo que es algo que están (las autoridades) haciendo para demostrar que están haciendo algo, sino que lo más primordial es por las gentes (sic) que han perdido sus casas, ustedes dense una vuelta en Jojutla y vean como todo está tirado, ya vienen las lluvias y eso es importante, y esto (reconstrucción) podía esperar, ¿¡cómo rompen calles siendo que estamos reconstruyendo?! y eso impide seguir avanzando para la reconstrucción de nuestras casas”, comentó Alberto Ayala Rangel, habitante de Jojutla.

Durante la realización del evento y mientras levantaban sus pancartas, los manifestantes explicaron las diferentes situaciones que tienen, pero cuya coincidencia es que los gobiernos no están cumpliendo con las promesas y que ya han pasado casi cinco meses desde el sismo, y muchos no han podido iniciar la reconstrucción de su casa por la falta de recursos.

“De la tarjeta de Fonden sólo me han dado 15 mil pesos y dijeron que nos iban a dar 30 mil y no vemos el resto, no nos dan, el daño de mi vivienda fue parcial y con esos 15 mil prácticamente no he hecho nada pues apenas estamos empezando con la demolición y a poner cadenas”, comentó la señora Marisela Sámano calle Leyva del centro de Jojutla.

También hay casos en los que el daño en su vivienda fue total y la tarjeta que recibieron estaba catalogada como “parcial”, y a la fecha no les han podido hacer el cambio de estatus y dar el resto del apoyo que son 105 mil pesos. De la misma manera, hay a quienes ya les entregaron una segunda tarjeta pero no tiene fondos a pesar de que les aseguraron que sí tendrían, así mismo, quienes tienen apoyo Fonden les han negado el apoyo del programa de gobierno del Estado “Unidos por Morelos”, para recibir materiales de construcción. Incluso quienes tuvieron pérdida parcial les serían dados 30 mil pesos para reforzar su vivienda pero sólo han recibido 15 mil.

Asegura Graco que Sedatu se comprometio a rectificar 800 folios Fonden

Cuando terminó el evento, el gobernador Graco Ramírez fue abordado por los inconformes a quienes reveló que “se catalogaron daños parciales cuando eran daños totales”, y que ya se solicitó a la Sedatu se rectifiquen 800 folios de viviendas que fueron clasificados mal.

“Estoy diciéndole que Sedatu tiene que publicar el acuerdo de la rectificación de Fonden.

Fonden es un órgano federal en donde participamos nosotros también, tenemos la lista, yo hablé con la Secretaria, la Secretaría de Hacienda y la titular de Sedatu se comprometieron a rectificar 800 casos que estaban así, con daño parcial y que eran daño total (…) yo tengo la lista de todos y tenemos que hacer que Bansefi nos entregue, tiene que bajar (el dinero) si no ha bajado vamos a ver a Basefi”, dijo el mandatario a los damnificados.

Finalmente el grupo de vecinos reprochó al gobernador el inicio de los trabajos del proyecto “Nuevo Jojutla”, con los cuales ya se abrieron las calles principales del centro para instalar una nueva red de drenaje y agua potable, estos trabajos no fueron bien vistos por las familias que perdieron sus casas porque consideraron que no eran prioridad ante las circunstancias que se están viviendo, y además complican los trabajos de reconstrucción de sus viviendas porque los carros de materiales o los que sacan escombros, ya no pueden hacer estos trabajos porque las calles no están en condiciones para ser transitadas.