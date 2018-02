Deportes

Ignacio Cortés Morales

2018-02-07

ZACATEPEC, MOR.- El cuadro de Corachivas le hará los honores a los Hidrorrayos del Necaxa, esta tarde-noche, en el estadio del ingenio, en juego del torneo de Copa que interesa poco a menos, dado que los escuadrones no utilizan a sus titulares, ni los de la máxima categoría ni los de la liga de ascenso, por lo que no atrae a los aficionados porque saben que el espectáculo será pobre, además de que hay equipos que no tienen gran número de seguidores, ni aunque se encuentren en la primera nacional.

En la primera vuelta, el cuadro dirigido por el nieto de Leaño fue goleado 5-0 en el estadio Victoria y pudieron ser más, pero los dueños del terreno no se emplearon a fondo en los últimos minutos, por lo que los cartones se quedaron en esa tonada, siendo el primer triunfo del cuadro eléctrico en este certamen en el que no han salido las cosas.

Baile de 5-0 del Necaxa sobre Corachivas el 16 de enero del 2018

AGUASCALIENTES, AGS.- Sin despeinarse, a medio gas, Necaxa, que no había hecho goles en el torneo de liga, en dos encuentros, le metió 5-0 a Corachivas del Atlético Zacatepec, con primer tiempo de 3-0, con goles de Víctor Alejandro Dávila al 19, al 26, Carlos Eduardo Camacho y al 40 Iván Allende que, en la segunda mitad, al 48, logró el 4-0 y el definitivo de Martín Barragán al 87, con lo que el conjunto del nieto de Leaño fue exhibido en su justa dimensión, con una defensiva de pena ajena, una media cancha inexistente y una delantera que dicen que se tuvo en el papel y ya.

Triunfo de Corachivas 3-1 a Murciélagos el 9 de enero del 2018

ZACATEPEC, MOR.- Como se adelantó, Corachivas del Atlético Zacatepec no tuvo problema para imponerse 3-1 a Murciélagos de Guamúchil que fue prácticamente de segunda división, dado que el primer conjunto está pensando en cómo hacerle para no descender al circuito inmediato inferior. Goles de Julián Cardoso, al ocho, por la visita y por los locales, Juan Neira al 15, al 66 Armando González y al 77 Carlo Rodríguez.

Posiciones

En las posiciones, en el grupo seis, los necaxistas al frente con un triunfo, el 5-0 sobre los verdes, y el 1-1 en su visita a Guamúchil, ante Murciélagos, para seis goles a favor por uno en contra, y una diferencia positiva de cinco en este terreno, para cuatro unidades, y en el segundo lugar, los verdes con un triunfo de 3-1 sobre Murciélagos, en casa, y el 5-0 adverso ante el Necaxa, con tres goles a favor por seis en contra, para una diferencia negativa de tres en este terreno, para tres unidades, en el fondo los murciélagos con una unidad, dos goles a favor por cuatro en contra, para diferencia negativa de dos en este aspecto.