Local

Erick A. Juarez |

2018-02-06

-La presidenta intentó votar en fast track su ratificación

-El pasado 15 de diciembre se presentó la iniciativa del Tribunal Superior

de Justicia, sin tomar en cuenta al pleno, lo que provoco reclamos en el pleno

Será durante este martes o miércoles, cuando la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López convoque a sesión de pleno para analizar las acciones jurídicas que se podrían promover en contra de la Reforma al Poder Judicial, luego de que, en la sesión pasada, hubiera reclamos y divisionismo por los propios integrantes del pleno.

Fue el pasado 02 de febrero, cuando se llevó a cabo la sesión de pleno que duró más de cuatro horas, cuando la presidenta del Poder Judicial, Carmen Cuevas López intentó votar en fast track su ratificación de su escrito que emitió a los cinco magistrados quienes solicitaban la convocatoria de la sesión de pleno.

Sin embargo, los magistrados inconformes le recordaron a su presidenta que ella no era el pleno y poderlo llevar a una ratificación sin antes consultarlo ante los 17 magistrados numerarios. Por su parte los magistrados aliados a Cuevas López confirmaron que el escrito suscrito por la presidenta en el pleno. “El artículo 30 de la ley orgánica del poder judicial establece que habrá sesiones ordinarias o extraordinarias a solicitud de la presidencia o a solicitud de dos o más magistrados”.

Y es que el mayor reclamo en la sesión fue cuando los magistrados inconformes entre ellos, Norberto Calderón Ocampo, Luis Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Jorge Hipólito Prieto y Nadia Luz Lara Chávez hicieron del conocimiento en el pleno que la reforma aprobada el pasado 15 de diciembre fue a iniciativa de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sin tomar en cuenta al pleno, lo que provoco reclamos entre ambos lados en el pleno.

Minutos después la sesión de pleno se suspendió por un lapso de tres minutos, cuando después de más de tres horas no se llegó a ningún acuerdo, ya que los impartidores de justicia a fin a la presidenta, Carmen Cuevas insistieron que la reforma no puede ser analizada mientras no se publique en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

No obstante, el otro grupo de magistrados inconformes insistieron que esto no hubiera ocurrido si la presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Cuevas López hubiera tomado la iniciativa de reformar al poder judicial con el aval del pleno y de los demás tribunales.

Y es que el artículo 86 de la Constitución del Estado de Morelos, establece que el ejerció del poder se deposita en el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), además de que se pueden promover reformas para hacerse de más presupuesto en detrimento de las instituciones y en perjuicio de los justiciables, pero por si fuera menor promover controversias constitucionales para no pagar a los trabajadores es escamotear sus derechos, pues los deja sin pensión y seguridad social.

Por su parte, el magistrado, Norberto Calderón Ocampo señaló que la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, mantiene un ambiente ríspido al momento de que existe la desaparición del TUJA y del Consejo de la Judicatura, además del nombramiento arbitrario de dos magistrados del TJA y la discriminación de los magistrados supernumerarios.

“La petición es concreta, es que el planteamiento de promover controversia bajo el argumento que la reforma constitucional no tiene un régimen de valides, especifico y extraordinario a partir de la declaratoria de acuerdo al propio artículo 147 de la Constitución del Estado y en el segundo planteamiento, pedir solicitud de audiencia para los magistrados del pleno ante la Comisión de Puntos Constitucionales y ante la Junta de Coordinación política del Congreso del Estado”, declaró.

En la intervención del magistrado, Carlos Iván Arenas Carmen Cuevas, señaló que se sumó a las peticiones de su homologo, Norberto Calderón, “No perdemos nada, que se vote y ya, un sí o un no, de hecho, tenemos derecho a que una forma se de una respuesta a la petición que formula el magistrado

Mientras tanto, el ex presidente del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega aseguró que hasta el momento, no contaba con los argumentos para promover la controversia constitucional, por lo que de inmediato Cuevas López aseveró “(…) yo insisto, en este momento no estamos en condiciones ni siquiera del magistrado perdón, no por qué no hagamos caso a sus peticiones, sino que no vemos caso a votar, por qué no conocemos los objetos de invalides yo sugería que nos sentemos en una mesa y nos pongamos analizar la reforma, porqué puntualmente usted trae su conceptos de invalides y los demás no los hemos analizado”, dijo Cuevas López.

Minutos más tarde, los magistrados con 10 votos a favor, ratificaron que este martes o miércoles, los impartidores de justicia podrían volver a sesionar para reanudar el análisis o no de las acciones jurídicas para echar abajo la aprobación de la Reforma al Poder Judicial; cuya desaparece el Consejo de la Judicatura Local, así como el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y pasa a ser una Sala Especializada, además del nombramiento de dos magistrados más para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), entre otras más.