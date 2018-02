Local

2018-02-06

-Reunió 35 mil, siete mil más de los solicitados por el órgano electoral

Jojutla. Fidel Demédicis Hidalgo, profesor de formación académica, ex perredista y ahora aspirante a candidato independiente a la gubernatura, informó que a la fecha y antes de que venza el plazo para el cierre de entrega de firmas, ya reunió 35 mil apoyos ciudadanos, 7 mil más de los que le requirió el órgano electoral para poder participar en este proceso electoral 2018.

El senador quien en esta región sur ha hecho mancuerna política con el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plasencia, también ex perredista y ahora aspirante a candidato independiente a la diputación federal por el cuarto distrito electoral; ofreció una rueda de prensa para informar sobre el proceso para obtener la candidatura independiente.

“De las 28 mil 300 (firmas) llevamos acreditadas, ya firmes, 35 mil, es decir, ya rebasamos por casi 7 mil las firmas que nos pide el órgano electoral, estoy contento porque la gente ha respondido como yo esperaba que fuera, con un ánimo importante”, mencionó el senador.

Habló de que en este proceso electoral habrá dos tipos de candidatos: los que “dependen de un líder” de los diferentes partidos políticos, y los independientes que “pidieron permiso a los ciudadanos para participar”.

“Yo les pido que tengan confianza, especialmente el que les está hablando es producto de ustedes, y que al ser producto de ustedes no los voy a robar, no los voy a traicionar y sobretodo jamás les voy a mentir”, expresó Fidel.

Dijo que en una encuesta que realizó el Partido del Trabajo (PT) para “medir” los liderazgos de diferentes personajes políticos, él resultó con “buena aceptación” por lo que asegura que es buena opción.

“De Fidel Demédicis puedes preguntar en los 33 municipios del Estado si ha apoyado o no ha apoyado las causas sociales, en los 33, no te estoy diciendo solamente en Jojutla, en Zacualpan, en Cuernavaca, no; en los 33 municipios del Estado yo puedo presumir, y esa presunción se refleja en que en los 33 municipios de Morelos voy a alcanzar al menos el uno por ciento de los apoyos ciudadanos”, agregó.

También comentó que no está de acuerdo con el candidato de la alianza que conforman el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura del estado, el alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo, sin embargo sí respalda a Andrés Manuel López Obrador.