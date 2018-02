Local

Redacción |

2018-02-06

Luego de la crisis por falta de agua que enfrenta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, quien es la primera Ciudad del mundo catalogada en llegar a lo que se le ha denominado “Rumbo al día Cero” por la escasez del vital líquido, el diputado Julio Yáñez pidió a los cuernavacenses concientizarse sobre el tema, pues la ciudad de Cuernavaca no puede considerarse ajena al tema ya que actualmente también está enfrentando severos problemas en el suministro.

“Veo las noticias y me preocupa mucho la situación que estamos viviendo en todo el mundo. El escenario que vive Ciudad del Cabo es de alarmarse, imagínense, algo que veíamos como muy lejano ya lo estamos viviendo, ya existe la primera ciudad que oficialmente se queda sin agua, sé que no estamos en las mismas condiciones, pero la crisis del agua también la estamos viviendo aquí en México y más en Cuernavaca y si no hacemos algo para ahorrar el vital líquido, pronto podríamos tener una conflicto similar”, dijo.

El diputado del Partido Socialdemócrata (PSD) señaló que es importante educar a las futuras generaciones sobre el ahorro del agua. “Creo firmemente que la cultura del cuidado del agua empieza desde casa y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de inculcar estos cuidados a nuestros hijos”, destacó Julio Yáñez.

El legislador también hizo una llamada de atención al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) para realizar la remodelación y mantenimiento de su infraestructura, porque de acuerdo con datos proporcionados por el mismo organismo, al mes se desperdician más de 40 mil litros de agua por el mal estado de la tubería.