2018-02-06

*Brinda SSM apoyo a familia del municipio de Cuautla para el nacimiento de su segunda hija en el Hospital del Mujer

Ricardo Vicente y su esposa Elizabeth Peñaloza, habitantes del municipio de Cuautla y derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esperaban a segunda hija que nacería por cesárea; no obstante tras el sismo que afectó a Morelos el pasado 19 de septiembre, el Hospital General de Zona sufrió graves daños, por lo que solicitaron el apoyo del gobernador Graco Ramírez a través de redes sociales.

En respuesta a su solicitud y con el objetivo de garantizar su derecho a la salud, personal de Servicios de Salud de Morelos (SSM) encabezado por la doctora Giorgia Rubio Bravo, se puso en comunicación con la familia Vicente Peñaloza para programar una cita en el Hospital de la Mujer ubicado en Yautepec.

“Si alguien podía tomar una decisión para ayudarnos sería el Gobernador, por lo que mandé un mensaje por Facebook explicando mi situación, yo no esperaba nada, pero para mi sorpresa ese mismo día me contestaron solicitando mis datos y días después mi esposa ya tenía una cita programada en el Hospital de la Mujer”, comentó Ricardo Vicente.

Al llegar a la unidad hospitalaria, la señora Elizabeth fue valorada por el ginecólogo León Pérez, para después ser ingresada a quirófano y realizarle de forma exitosa la cesárea que trajo al mundo a Anny.

“Inmediatamente me practicaron la cesárea, fue una atención muy buena, las enfermeras son muy eficientes, muy amables, igual que los médicos. Fue algo increíble, escuché a mi bebé llorar e inmediatamente me la entregaron, eso fue algo que me gustó mucho”, señaló Elizabeth.

Ricardo y Elizabeth agradecieron al gobernador Graco Ramírez y al personal de SSM su apoyo, ya que la atención les fue otorgada de forma gratuita, al mismo tiempo que reconocieron el gran trabajo del personal del Hospital de la Mujer.

“Nos sentimos muy agradecidos y bendecidos por esta oportunidad que nos dieron de recibir este beneficio, la atención en el Hospital de la Mujer fue excelente, todo salió bien y gracias a dios nuestra bebé se encuentra en perfecto estado de salud, estamos muy contentos y echándole ganas para salir adelante”, finalizó.