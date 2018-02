Local

Yesenia Daniel |

2018-02-06

Tlaquiltenango. En la primaria Plan de Ayala en el barrio de Tlayehualco los alumnos siguen tomando clases en instalaciones prestadas por la preparatoria “Alfonso Reyes”, tres horas y media todos los días por lo que probablemente no alcancen a completar el plan de estudios ni los conocimientos esperados, mientras las instalaciones esperan a ser intervenidas tras el sismo del 19 de septiembre, los padres de familia se mantienen en la postura de la reconstrucción y no sólo el reforzarla.

El miércoles 24 de enero el subsecretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUyOP), Víctor Lagunas, revisó las instalaciones y aseguró que la escuela no necesitaba la reconstrucción, sólo reforzarla, situación que los padres de familia no aceptan porque temen por la seguridad de sus hijos.

“Iban a hacer el segundo dictamen pero hasta la fecha no han traído nada, la SEP está en lo mismo de que no va a reconstruir nada, nada más va a remodelar pero las vigas metálicas están picadas, se le mostró y no podemos dejar de lado la seguridad de los niños, son 380 niños en la escuela de tiempo completo”, comentó la directora de la primaria Plan de Ayala, María Apolinar Salas Quiroz.

La directora destacó que antes del sismo, ella había mandado oficios durante al menos diez años al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), para informar sobre las malas condiciones de la escuela que presenta humedad por las filtraciones de agua del río Yautepec, por lo que requería que se remodelara la escuela.

Y es que subrayó que no es posible que a otras escuelas con menos antigüedad que la Plan de Ayala, hayan sido beneficiadas con la reconstrucción y no ésta que tiene, al menos 63 años, desde su fundación.

“La escuela en primera lugar, las aulas que están pegadas a la Iglesia, no tienen ventilación, están muy cerradas y hace mucho calor, las autoridades que han venido a supervisar ven que hay, tres, cuatro, cinco ventiladores en cada salón y el ruidero hace que los maestros no trabajen bien y no aprendan bien los alumnos, es un calor que no se soporta, hace mucho calor aquí”, comentó la directora.

Los padres de familia se han pronunciado por la demolición y reconstrucción de la escuela y no sólo el reforzamiento.