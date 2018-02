Observador político - Van siete a la gubernatura

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-02-06

Tal parece que las campañas de odio, ataque y denostación en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, a quien pretendieron los diputados incoarle juicio político, destituirlo del cargo, además de aplicarle la revocación de mandato y muchas otras tonterías más en lugar de perjudicarlo tal parece fue beneficiado porque al día de hoy, y sin hacer prácticamente nada, el es ex futbolista quien encabeza las preferencias para la gubernatura de Morelos. Ello evidencia que la guerra negra que se implementó en contra del Cuauh no prosperó.

VAN SIETE PRECANDIDATOS A LA GUBERNATURA.- A pesar de tener la ventaja electoral a cinco meses de las elecciones, sería un grave, gravísimo error cantar victoria desde ahora porque en casi medio año todo puede pasar, por ello, aseguran los especialistas en el tema que la moneda está en el aíre y por tanto, hasta el momento no hay nada para nadie. Sobre todo, si tomamos en cuenta el voto duro o semiduro que aún conservan los partidos considerados como “grandes”, entre los cuales se encuentran: El PRI, PAN, PRD y MORENA. Para estas elecciones se contempla haya una participación de alrededor de 800 mil ciudadanos morelenses, sin embargo, es importante recordar que habrá una participación de siete candidatos quienes intentarán ser los sucesores de Graco Ramírez, y entre los que ya se apuntaron están: Cuauhtémoc Blanco de la coalición “Juntos haremos historia” que aglutina a Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Social y Partido del Trabajo. Además de Rodrigo Gayosso del Partido de la Revolución Democrática y Socialdemócrata. Jorge Meade Ocaranza, quien representará a los partidos: Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. Por Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, todo hace indicar que irá el diputado local, Víctor Caballero Solano. Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la UAEM, tal parece será quien abandere las causas del Humanista de Jesús Escamilla. Mientras que el Verde Ecologista de Javier Estrada, quien no tiene la menor posibilidad de triunfo, aún no define a su gallo. Fidel Demédicis Hidalgo, es otro político que durante décadas se ha cobijado bajo las siglas de los partidos pero que sin embargo, ahora pretende cubrirse en su calidad de “ciudadano” e “independiente”.

NO HAY LANA PARA PREAMPAÑAS.- Los precandidatos que ya fueron registrados y los que lo hagan en los días subsecuentes, no podrán hacer precampañas por los diferentes municipios del estado por una sencilla razón: no hay dinero. Y es que la secretaria de Hacienda de Jorge Michel Luna, se ha resistido a depositarle el dinero que le corresponde al órgano electoral como a los partidos políticos, por lo tanto, en el momento que requieren de recursos para iniciar sus actos de promoción entre la militancia y sus simpatizantes, se quedarán chatos porque no hay nada… al menos no por el momento y están a días de concluir las precampañas en Morelos.

Pero tampoco tiene el IMPEPAC para la contratación del personal que urge sean capacitados para las elecciones, recurso que está comprometido por el Ejecutivo y que por angas o mangas, no llega al órgano electoral donde están suplicando la entrega de los dineros para poder iniciar con las actividades que tienen contemplado llevar a cabo en lo que ha sido calificado como la más reñida de la historia de Morelos.

VA FIRME RAÚL IRAGORRI AL SENADO.- En días pasados se dio a conocer a través de importantes columnistas de los diarios más prestigiados de México, de cómo se están generando los procesos internos para la definición de quienes irán en las fórmulas para el senado por MORENA. Las listas están definidas en casi todos los estados con la aceptación de los dirigentes del partido de AMLO y sus aliados como son PES y PT. Entre los que se encuentran ya perfilados para representar a los intereses de la coalición Juntos haremos historia, destacan: Martí Batres, líder de Morena en la CdMx; Citlalli Hernández, Asambleísta; así como quien fuera titular del Instituto de las Mujeres en el extinto DF; Mientas que por Guanajuato va Martha Lucía Micher. Delfina Gómez, quien compitiera por la gubernatura en el Estado de México el año pasado e Higinio Martínez, alcalde de Texcoco, son dos activos que están perfilados para llegar al Senado.

El empresario automotriz, fundador de MORENA en Morelos y leal a los valores y principios de Andrés Manuel López Obrador, Raúl Iragorri Montoya, es otro que se perfila como candidato a una curul en el Congreso de la Unión, donde iría en fórmula con la diputada federal, Lucía Meza Guzmán y Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura del Estado. Todo ello, pese a los rumores de que la madre del frustrado precandidato Rabindranath Salazar se estaba fortaleciendo para ocupar el espacio que dejará en el senado el ahora Coordinador Territorial de la Cuarta Circunscripción del país con López Obrador. La legisladora se mantiene en esa posición por los votos que le puede representar al proyecto de la coalición no sólo en el oriente sino en la zona metropolitana del estado.

Otros prospectos son: Jaime Bonilla, en Baja California; Víctor Manuel Castro, en Baja California Sur; Antonio Barceló Garza, en Nuevo León y Ricardo Ahued, en Veracruz. Y los plurinominales puro peso pesado: Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Yeidckol Polevnsky, Horacio Duarte, Alfonso Romo, Leonel Cota, Pablo Gómez y Leonel Godoy.





