Opinión - Cuauhtémoc Blanco, retos como candidato de la izquierda

Opinión

| Isaías Cano Morales

2018-02-06

El aún alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco ya es precandidato a la gubernatura de la alianza Morena PES y PT., y los comentarios en medios y corrillos en el sentido de que su arribo a tal posición, no se deben a una trayectoria de lucha al lado de las corrientes de izquierda, sino a una negociación política, en la que el joven ex futbolista puede ser factor de un triunfo electoral en este estado, que sería ganar la gubernatura y también para que Morena enriquezca su caudal de votos en pos de la victoria hacia la Presidencia de la República. Así mismo se comenta, que la pelea por el honroso cargo de gobernador será entre el ex futbolista y el hijastro del gobernador Graco Ramírez. A los abanderados de los otros partidos no se les ve como contendientes con tamaños para disputar con posibilidades de triunfo. Se esperaba que el PRI lanzara un aspirante fuerte y fue todo lo contrario, el dedo que favoreció a Jorge Meade desarmó políticamente al priismo en Morelos. Ahora, de los competidores que se augura irían a la cabeza, se puede decir que a Blanco le favorecen sin lugar a dudas lugar su popularidad como deportista y carisma pero además, de manera preponderante lo empuja la circunstancia de competir en una alianza de fuerzas, donde el candidato de las mismas hacia la silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador, según encuestas hasta ahora puntea a gran distancia de sus competidores de las otras alianzas, la priista y la panista. Por su parte, al perredista Gayosso, su único fuerte serán las carretadas de dinero que su partido derrame en la conocida práctica ilegal que es la compra del voto, hallándose en su contra, lo que todo mundo sabe: la sombra negra de lo que significa el enorme desprestigio de su padrastro Graco Ramírez y de un partido, el PRD, que en el orden nacional y local es solo una caricatura, con señales de putrefacción avanzada como supuesta fuerza política de izquierda.

Más no todo será miel sobre hojuelas, por supuesto, para el aspirante al gobierno de la entidad de la alianza partidista que lidere a el Peje, y así lo deben ver los dirigentes, de quienes en gran medida dependerá el triunfo o un sonoro fracaso en esta lid por la gubernatura en Morelos, y es que, de entrada se aprecian en los dirigentes de Morena, PES y PT menos tablas y experiencia organizativa, así como escasez de visión política y trazo de estrategias en estos menesteres, que al parecer los obnubilan las ambiciones de cuotas de poder, léanse candidaturas. Súmese a todo lo anterior, la ventaja de la estructura partidaria en territorio morelense que poseen los adversarios a Cuauhtémoc. Si además los dirigentes de la Alianza pejista caminaran cada quien por su lado, desorganizados, sin acuerdos y sin contemplar en su agenda las logísticas necesarias para el impulso del aspirante a gobernar este estado, que implica gran trabajo de afianzar una estructura electoral, les pueden comer el mandado las “chuchas” cuereras del PRD, del gobierno y de quienes se alíen al graquismo, con más experiencia en lides donde las mañas de todo tipo campearán en lo que ya está en marcha; la lucha política por el poder en Morelos.

Por lo pronto, es de advertirse que, con todo y popularidad el alcalde de Cuernavaca no es aceptado por minoritarias expresiones morenas y… ¡¡¡cuidado!!! en esas supuestas posiciones extremas puede estar la mano del graquismo, que no cabría duda: dentro de los oportunistas “adheridos” a Morena, se han colado simuladores con la misión de dividir y confundir a la militancia López obradorista. Empero, aparte de esta realidad, sí hay opiniones dentro de Morena no favorables a la figura política de Cuauhtémoc Blanco, antojándose natural dichas discrepancias.

El ex aspirante a la gubernatura de Morelos, senador Rabindranath Salazar, incorporado al grupo de destacados líderes políticos, responsable de reforzar la campaña de AMLO en lo relativo al trabajo político-electoral en todo el país, siendo Morelos uno de los cinco estados del área territorial a cargo del senador, será quien concentre la tarea de armar las estructura electoral y la defensa del voto siendo corresponsables de esas complicadas campañas los dirigentes del PES y del PT, quienes tienen que demostrar su fuerza y presencia política en el estado y no solo colgarse del partido Morena y sobre todo de la imagen de AMLO. Quedando claro, que si Cuauhtémoc Blanco lograra el triunfo electoral y con ello la gubernatura del estado, ello sería producto del voto mayoritario de los seguidores de AMLO y Morena, y contando sin duda el sufragio generado por la popularidad que como deportista posee quien tiene por delante la tarea y compromiso, primero, de ganarse la confianza de las huestes de Morena, y segundo de actuar políticamente y ser sensible a los reclamos de la gente y saber responder ante el reto de ser digno representante del conjunto de voluntades ciudadanas cuyo propósito y desesperado esfuerzo es cambiar de un régimen de gobierno opresor y corrupto, por otro que enfile al país hacia horizontes de justicia, igualdad, seguridad, honestidad y bienestar para las mayorías.

Chay_cano@hotmail.com