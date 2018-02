En la red... - Sigue intacta la tradición de perder en el PRI de Morelos

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2018-02-06





En el año 2000 la ola Estradista, que fue más grande que la foxista, arrasó con Juan Salgado Brito, en el 2006 Maricela Sánchez condujo al PRI al fondo de la tabla y termino tercera, en el 2012, Amado Orihuela regresó al tricolor a la segunda posición, pero tuvo que masticar una derrota que además, marco el inicio del declive se su liderazgo, a unos meses de la gran elección, el PRI camina como un sonámbulo a otro precipicio de la mano de Jorge Meade Ocaranza, uno de los últimos dinosaurios del PRI viejo y gastado con el que la sociedad esta realmente enojada.

Pero en ello no hay ninguna sorpresa, lo que pasa en el partido político con la militancia mas fiel en Morelos es consecuencia de un proceso de estancamiento y envejecimiento de sus líderes, han pasado 30 años y los mismos de siempre, terminan haciendo jirones, los harapos de un traje que en otros tiempos represento el poder absoluto a partir de la disciplina y la unidad.Ahora sin variante alguna, cada 3 y 6 años los priistas practican un ritual de golpes, descalificaciones y traiciones por lograr lo que para ellos se ha convertido en su máxima aspiración, ser candidato(a), eso es a lo mas que se puede aspirar, el triunfo en las urnas es premio que no tienen ni el valor ni el peso que tiene el ser el abanderado, el candidato, el designado, el bueno.

La semana pasada, al más agrio y viejo estilo, la dirigencia nacional del PRI impuso a Jorge Meadeal gobierno de Morelos. De su hoja de méritos, destaca lo de siempre, fue el legislador mas joven de la historia, secretario de obras públicas, delegado del PRI en otros estados, delegado de SEDESOL en Morelos y ya.

De sus historias negras, Meade Ocaranza no escapa a la fama que construyo como secretario de obras en el gobierno interino de Jorge Morales Barud en el que se le conocía como “El Chavo del 8” por la comisión o moche que pedía a los constructores para recibir obra del estado, como delegado de Sedesol, los priistas aun hacen “bilis” cuando se acuerdan como el hoy candidato del PRI puso a disposición de Graco Ramírez y de los candidatos del PRD en las elecciones intermedias de 2015, los recursos y padrones de beneficiarios de los programas del gobierno federal y la más reciente comenzó a circular en redes sociales desde donde se perfila una grave acusación por hostigamiento sexual, aunque este caso en especial tiene la dificultad de que se dio en Morelos donde las mujeres que se atreven a levantar la voz suelen enfrentar una doble victimización.

Agazapado en el discurso de la institucionalidad Jorge Meade Ocaranza facilitó a Graco Ramírez la construcción de los padrones con los que hoy Rodrigo Gayosso hace campaña para el gobierno de Morelos. Como premio a su trabajo y lealtad Jorge Meade González fue nombrado subsecretario en el gobierno de la Nueva Visión y después enviado a infiltrar el circulo cercano de Cuauhtémoc Blanco.

La primera reacción de priistas y no priistas al conocer el nombramiento de Meade Ocaranza fue felicitar a Graco Ramírez¡¡¡¡ hubo quienes reconocieron que como gobernadores el peor de la historia, pero es un gran operadorpolítico, pues ya tiene 2 candidatos en la boleta, a su hijastro Rodrigo Gayosso y a su incondicional priista. Si el PRI termina en el sótano electoral la hipótesis que más bien es una sospecha, estará confirmada, el candidato del PRI habrá competido para acarrear votos al PRD, ya se verá, pero desde ahora se puede adelantar que ni por descuido el candidato del PRI llevará en su oferta central, hacer justicia en los casos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez, eso seria como darse un balazo en el pie.

La ruptura de la dirigencia nacional del PRI con la maestra Elba Esther Gordillo le paso factura al diputado federal Matías Nazario, quien habría logrado tejer fino en la compleja red de liderazgos del tricolor, el acuerdo original lo mantuvo como el mas fuerte candidato, pero otra vez la operación de polémicos personajes como Francisco Moreno Merino influyeron en la decisión final en la sede nacional del PRI y los pagos a los servicios de los cabilderos se van a conocer en las próximas semana a la hora de las asignaciones del resto de las candidaturas.

El PRI va a las elecciones de este año arrastrando un pesado lastre de desprestigio por corrupción de sus más emblemáticos lideres comenzado por el presidente Peña Nieto, quien cerrará su gobierno con la peor calificación obtenida por un presidente en funciones, José Antonio Meade el aspirante presidencial esta atorado en un tercer lugar del que parece no podrá salir y en Morelos, los priistas van otra vez divididos y enojados por la imposición.

La adversa coyuntura parece dar una ventaja al hijastro de Graco Ramírez, pero los números y la opinión publica que difieren mucho de la información publicada, apuntan a otro lado y no se ve por donde la coalición de facto PRD, PES, PRI pueda hacerle un frente competitivo a MORENA.





La de correr…





Por cierto, la desconocida que Yeidckol Polenvsky le dio a Cuauhtémoc Blanco apenas unas horas de que el propio López Obrador le levantara la mano al alcalde futbolista debe leerse entre líneas.

Seria ingenuo pensar que en MORENA no sabían que el “Cuau”, no reúne los requisitos legales para ser registrado como candidato a la gubernatura por una sola razón, no cumple el requisito de la residencia.

Sus asesores legales, saben que Blanco y los hermanos Yáñez (Julio y Roberto), quienes lo contrataron para ser candidato en 2015, obtuvieron la constancia de residencia del ex americanista a partir de la falsificación de un comprobante de domicilio.

Si la ley se aplica y la ruta de la controversia constitucional que ya trazaron los abogados del alcalde tepiteño fracasa, Blanco no será candidato.

Hábilmente López Obrador cuido la alianza con el PES, le respeto el capricho a Hugo Flores, pero con la información de que es muy probable que fracase, mantuvo arropado a Rabindranath Salazar a quien nombro coordinador de refuerzo y le asignó Morelos entre los estados a su cargo, eso en la practica significa que el senador con licencia tiene permiso para operar las estructuras y repartir candidaturas, solo que ahora con más poder.

Un escenario posible es que en la alineación de MORENA haya cambio de última hora y Cuauhtémoc no salga ni a la banca, por lo pronto los de López Obrador siguen entrenando a doble sesión con una formación que no contempla a la ex figura del AME.





Síganme enTwitter @rdiazguerrero,y en Facebook RobertoDiazGuerreroCN