Justicia

Francisco Rendon |

2018-02-06

Grave denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la zona sur dos médicos de la clínica del IMSS de Zacatepec, por un indignado padre del familia, acuso a uno por negligencia médica al no operar de forma oportuna a su hijo menor de 4 años 10 meses de edad, de una apendicitis, por lo que esta se convirtió en peritonitis y estuvo a punto de morir y al segundo por negarle el servicio de hospitalización porque no le pago 20 mil pesos que le exigía en el momento.

Lo anterior ha quedado registrado en la carpeta de investigación JO-UEDD/281/2018, según lo dio a conocer Adolfo Evgeny Vargas Rangel Hernández, quien dijo que la tarde del pasado miércoles 24 de enero aproximadamente de las 16.00 horas su hijo Milko Troilo de poco más de cuatro años de edad se comenzó a quejar de un fuerte dolor en el abdomen por lo que de su domicilio en la comunidad de Panchimalco municipio de Jojutla lo llevo al hospital del Seguro Social del mismo lugar ya que explicó que es productor cañero y está asegurado.

Pero en el hospital la doctora que recibió y reviso a su hijo de inmediato lo remitió al hospital del IMSS de Zacatepec ya que presentaba un cuadro de apendicitis severo y era necesario operarlo y no lo podían hacer ahí sino en Zacatepec.

Una vez en la clínica del Seguro Social de Zacatepec los médicos que lo recibieron coincidieron en el diagnóstico y le ordenaron de inmediato estudios de laboratorio para que en cuanto estuvieran fuera intervenido por el cirujano de guardia el Doctor Carmona, siendo para entonces poco más de las 18.00 horas.

Destacó el denunciante que dicho doctor Carmona llegó como a las 22:00 horas y tras ver a su hijo, ni siquiera reviso los estudios que ya le habían hecho al menor, simplemente le dijo que no lo podía operar porque se necesitaba hacer un ultrasonido y ahí no había los aparatos para hacerlo por lo que lo iba a remitir a Cuernavaca, argumentando que el menor ya estaba medicado y lo iban a tener en observación mientras lo trasladaban.

Sin embargo aseguro el padre del menor, que este estuvo toda la noche retorciéndose se dolor y nunca le hicieron nada ni lo trasladaron y fue hasta el jueves a las ocho de la mañana cuando al llegar el nuevo médico de guardia el doctor Legy al ver a su hijo y revisar los estudios, le indicó molesto que ya no era un cuadro de apendicitis sino de peritonitis que ya se había complicado y expreso "ese cabrón no lo quiso operar", refiriéndose al doctor Carmona.

Fue así como el doctor Legy de inmediato mando apartar el quirófano para intervenir al menor, no sin antes decirle a su padre que el niño estaba muy grave.

Ante tal diagnóstico por la gravedad de su hijo, Adolfo Evgeny se sentó en el piso fuera del quirófano abatido por la noticia y fue entonces cuando personal de supervisión y el director del hospital lo vieron y creyendo que él era el enfermo se dispusieron a ayudarlo, pero al contarles lo que había pasado, le indicaron que esa era una situación muy grave a la que le iban a dar seguimiento, por lo que lo llevaron a trabajo social a que pusiera su queja.

Posteriormente al salir de quirófano el menor la enfermera le dijo que necesitaban el carnet y documentos de su hijo para acreditar que estaba asegurado, a lo que el denunciante respondió que si estaba asegurado pues productor cañero y durante 20 años le han descontado los pagos correspondientes pero que nunca se había dado de alta porque nunca había necesitado los servicios del IMSS.

Ante esto la trabajadora social y enfermeras le indicaron que no había problema que tendría que firmar una carta compromiso en lo que iba a su casa por sus papeles y hacía los trámites correspondientes, por lo que le pidieron que fueran a ver al subdirector del hospital Eliseo Bustos para que lo autorizara.

Pero al estar frente a este médico, este le respondió tajante que "eso ya no se podía hacer y que si no le ponía ahí sobre el escritorio 20 mil pesos ya no iban a atender a su hijo que se lo llevara", pese a que angustiado el padre del menor explicó que no tenía los documentos ni el dinero a la mano, que le permitieran ir a su casa por ellos, el doctor Bustos no se lo permitió y le ordeno que se llevará en ese instante al menor.

Ante tal situación y a pesar de que su hijo iba saliendo de quirófano, Adolfo Evgeny le pidió entonces al doctor Eliseo Bustos que le permitieran llevarse a su hijo a otro hospital en una ambulancia, lo que también le negó el subdirector diciendo que ese servicio sólo era para derechohabientes.

Desesperado el padre de familia salió al área de ambulancias a ver que podía hacer y por fortuna se encontró una ambulancia y a paramédicos del municipio de Zacatepec quienes al conocer su situación se prestaron a apoyarlo llevando a su hijo al hospital general de Jojutla, donde el menor estuvo cuatro días internado hasta que fue dado de alta.

Todo ello luego de que el médico Legy que opero a su hijo a conocer que se iban a llevar al menor se negó a firmar el alta al igual que otros médicos y empleados del hospital de Zacatepec, por lo que el subdirector Eliseo Bustos ordeno que sólo se hiciera una especie de informe de la situación del menor y con ese "documento" lo echo fuera del hospital, sin importar su estado de salud ante la delicada intervención que acababa de tener.

Por lo que Adolfo Evgeny denunció los hechos en la Fiscalía regional sur poniente y se apresta a interponer su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que todo esto sea investigado y sancionado como lo marca la ley.