Justicia

| Pancho Rendón

2018-02-06

Evolución de la policía en Morelos o la película para un solo actor?

(Primera parte)

De manera histórica, el estado de Morelos ha presentado cambios significativos en su estructura operativa en materia de seguridad pública, debemos entender que éste centra su función en una labor de prevención con la cual se garantice la tranquilidad de los pobladores en la entidad.

Es en el año de 1994, cuando a nivel federal se empieza a trabajar desde el ejecutivo federal, en un tema que modificaría las estructuras en todo el país, La Federalización.

Es en el estado de Morelos que el recién nombrado Gobernador Constitucional Jorge Carrillo Olea, inicia los trabajos para transferir a los municipios los recursos económicos, humanos y de infraestructura de los llamados “servicios municipales”, en donde estaban consideradas las áreas de seguridad pública y de tránsito.

Este proceso duró varios años y los presidentes municipales se enfrentaron a diversos problemas en la administración de los recursos tendientes a mejorar la seguridad de la población, en este trabajo, se consideraba la capacitación, equipamiento integral de las corporaciones y una actuación regulada a través de los llamados bandos de policía y buen gobierno.

A la par de lo anterior, el Gobierno del Estado operó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con Fernando Blumenkron Escobar al frente, instancia portadora de la licencia colectiva de portación de fuego, misma que compartía con los elementos municipales, bajo esquemas de control, capacitación, evaluación y de coordinación operativa.

Muchos municipios marcaron poco a poco las limitantes de la operación de los elementos estatales dentro de las demarcaciones municipales, delimitando la intervención estatal al interior de colonias, con lo que de manera sistemática, las corporaciones municipales fueron cooptadas por grupos delictivos que operaban de manera local y poco a poco establecieron regiones cada vez más amplias, hasta apoderarse hoy en día calles colonias y poblados enteros, como sucede en los casos de los municipios de la zona sur que son considerados zonas de peligro, o más bien focos rojos, aunque la autoridad lo niegue y no acepte que la delincuencia los ha rebasado.

Habrá que considerar, que el estado de Morelos era llamado “zona blanca”, en donde los grandes capos de la mafia residían pero ahora los cárteles del crimen organizado se han establecido en la entidad como zona neutral para las operaciones en las zonas del golfo y norte del país, sin embargo la posición geográfica privilegiada, consideró a Morelos como un espacio a conquistar pues a través de las tierras Tlahuicas se conectaba el sur del país a través de nuevas rutas distintas y con gran conectividad.

A pesar de los esfuerzos de grandes capos y el intento de unificación que trajo un importante cónclave de grandes líderes al Restaurante “Las Mañanitas” en la capital morelense, donde a mediados de 2007 los líderes de los cárteles de Sinaloa, Golfo, Zetas y Juárez pactaron el término de las agresiones, mismo que sólo duró unos cuantos meses, pues se inicia una lucha por el poder y control de la plaza y los millonarios beneficios que de ella se obtienen.

El narcomenudeo, el cobro de piso, el secuestro y la extorsión cobraron mayor fuerza, sin contar los diversos enfrentamientos cada vez más frecuentes y sangrientos entre grupos antagónicos lo dicen todo; la inseguridad y a violencia son una constante permanente en todo el territorio morelense.

Lo anterior ante la ineficiente labor de las corporaciones policiales y ante una creciente demanda social por garantizar la seguridad a las familias morelenses, en el año 2011, el entonces gobernador Marco Antonio Adame Castillo envió al Congreso local, mismo que aprobó en el año 2012 la Ley Estatal para la Asunción del Gobierno de la Función de Seguridad Pública de los Municipios y Policías Preventivas y de Tránsito Municipal.

A través de esta ley, se buscaba que los gobiernos municipales mostraran el interés por ceder de manera voluntaria a través de la firma de convenios el control operativo de sus corporaciones, y de esa manera, eficiente la labor policial.

Con este proyecto y varios intentos por alinear políticas de atención y prevención, se da el cambio de gobierno, en donde Graco Ramírez, quien durante toda su campaña electoral ofreció terminar con la inseguridad en 18 meses (y ya en ante el fracaso de su primera secretaría de seguridad Pública Alicia Vázquez Luna la mal llamada Dama de Hierro, una profesional del derecho pero con grandes enfrentamientos con distintos sectores de la sociedad, pero simplemente Alicia Vázquez no pudo con el paquete y fue removida del puesto; hasta grupos delincuenciales le advirtieron amenazas de muerte en narcomensajes.

En este proceso, durante el mes de febrero de 2013, Graco Ramírez logra que de manera inicial los alcaldes firmen un convenio para sumarse al proyecto de la Policía Unificada o el llamado Mando Único de Policía.

Es durante el año 2014 que el gobernador envía una iniciativa preferente al congreso de Morelos para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y crear la Comisión Estatal de Seguridad, a cargo de un sólo comisionado, Alberto Capella Ibarra, un policía con obscuros antecedentes durante su paso por la policía de Tijuana, aunque aquí se venga a dar sus baños de pureza, honesto e inocente, pero nadie sabe lo que hay detrás de este alto mando.

Con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el gobernador convoca nuevamente a los alcaldes para la ratificación del convenio de colaboración (al que todos los municipios fueron obligados a entrarle), sin embargo solo 29 municipalidades asumen el nuevo modelo, pues el resto comprobaron que todo eso del Mando Único sería una farsa y como fue todo un auténtico fracaso.

Diversas medidas se intentaron a través de la novel Comisión Estatal de Seguridad sin que tuvieran éxito, Alberto Capella entendió que no podía perder el poder que estaba acumulando y los reflectores que podría ganar en esa posición privilegiada en donde lo mismo manejaba información clasificada, como se imponía a todos, generando desestabilización al desarmar a policías de aquellos municipios que no se alineaban a su capricho infantil, pobre hombre. (Continuará).