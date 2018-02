Deportes

ZACATEPEC, MOR.- Eligio Urieta Castillo fue nombrado presidente de la nueva mesa directiva de la liga Cañera de Zacatepec, con la encomienda de revivir ese pasado glorioso de este organismo deportivo, que dio al fútbol nacional multitud de grandes jugadores, según el decir del propio ex jugador de los Azucareros del Zacatepec, quien hizo el último tanto de esa escuadra en el máximo circuito y que, por lesión, no pudo estar en el juego en el que se descendió a la segunda, en el estadio del ingenio, al perder con los necaxistas en 1985 y desde entonces no se ha retornado a primera división.

También ayudando municipal de una de las colonias de su Zacatepec, Urieta Castillo tiene ahora la misión de luchar para que esta liga retome los grandes tiempos y que se quedaron atrás por falta de respaldo de las autoridades, pero también porque muchos de los equipos fueron envejeciendo y no se les dio la oportunidad de renovarse, los veteranos, con gran calidad, taparon esas entradas y no pudieron surgir elementos de capacidad suficiente para enrolarse en el fútbol grande, además de que dentro del profesional, no quedó otra que irse a otras comunidades para seguir la carrera, porque aquí, fuera de la tercera, no había espacios, como sucede ahora con las Corachivas que no tienen jugadores de la entidad, siendo un cuadro que se conforma con varios extranjeros y los que le envían de las Chivas Rayadas del Guadalajara para que los formen y luego se los lleven, pero de la región a nadie se le abren las puertas.

Eligio Urieta jugó para Zacatepec y, junto con Fortino Rojas Soroa, en las ironías del destino, en el torneo 1985-1986 jugaron para el Necaxa de la primera división, y al dejar el fútbol se dedicó a la vida privada y uno de sus hijos jugó en primera con los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y luego para el Galeana de la liga de ascenso, aquí en Morelos, y no se ha aislado, sino que ha aportado sus conocimientos y esfuerzo a su comunidad y ahora toma la liga Cañera para darle la fuerza que se necesita para que vuelva a ser el semillero de jugadores que volaron hasta la misma selección nacional.

Las cosas no serán nada sencillas porque fueron muchos años de escasos esfuerzos o demasiado localistas, pero ahora se puede tener una mayor perspectiva porque conoce a muchas personas en el ámbito del deporte y la política que puede ayudar en este trabajo.





Comité directivo de la liga Cañera

Eligio Urieta Castillo como presidente; vicepresidente Pablo Martínez Morales; tesorero, Othoniel Gálvez Sotelo; secretario, Juan Navarro; encargado de las divisionales menores, Luis Rojas Vilchis, y en Honor y Justicia y Sanciones, Higo Gama, todos ellos de reconocido trabajo en favor del deporte local.