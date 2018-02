Cultura

Alejandro Cruz Solano

2018-02-06

La generación millennials





No sé si es normal, pero me frustra ser un docente. Me parece que también hay muchos docentes frustrados, pero no lo dicen, lo escucho en las reuniones de docentes donde hablan sobre su preocupación por las conductas de los jóvenes.

Soy muy afecto a los jóvenes, me gusta escucharlos y me parece que ellos también les gusta hablar conmigo; no hay un día que no hablé con padres preocupados por sus hijos, a veces llegan pidiendo ayuda de tipo psicológico, otras veces termino mis clases y me buscan para contarme sus grandes problemas de la vida. Los jóvenes, en mi opinión son una generación olvidada, suena fatal, pero chequen si me equivoco.

En las universidades privadas, las coordinaciones están preocupadas por las boletas, las calificaciones, los exámenes, el cobro puntual, la entrega de las calificaciones, la disciplina, las reglas en el salón de clases, pero casi nunca he visto que les pregunten sobre ellos, me parece que son una bomba de tiempo. Quiero céntrame en dos puntos, la disciplina y la enseñanza.

La disciplina actualmente es coercitiva, conductual, lo que se hace se castiga; nunca se ha planteado en la docencia que la disciplina pudiera tener que ver con la cooperación de un alumno incorregible y con la enseñanza de destrezas emocionales para controlar arrebatos juveniles. Esa, me parece también pudiera ser incorporada al currículo educativo.

La disciplina me gustaría plantearla como un tema de educación y no de corrección. En el otro punto, el de la enseñanza, las generaciones anteriores fuimos formados en un modelo educativo donde se cultivaba al alumno; éramos, por decirlo así, inducidos a leer, escribir, pensar.

Quizá la frustración tiene su origen en las altas expectativas que tenemos como docentes de formarlos igual y no comprendemos que esta generación millennials nació con las apps, los móviles y la tecnología informática.

Me choca los aires de un docente sabelotodo que con una actitud narcisista pretende convencer a esta generación de lo brillante que puede ser con sus estudios de maestría o doctorado y pasa dos horas enseñando economía política sin que los jóvenes no entiendan absolutamente nada.

A propósito de economía política, les preguntaba a unos chicos que para que estudiaban psicología; y una de ellas me responde, “para ganar dinero”.

Allí está la diferencia de las brechas generacionales, a nosotros, cuando estudiábamos psicología no estudiábamos para ganar dinero, de hecho, ni lo pensábamos; ahora se estudia para ganar dinero; eso es lo que descubro del papel de la economía política, es decir, como una materia puede enlazarse en una problemática concreta para descubrir que ahora se estudia para ganar dinero y no para pensar.

Una dificultad muy grande con los jóvenes en su indolencia para estudiar, la escuela se ha convertido en un espacio importante de gestión de aprendizajes, pero no de gestión emocional; las problemáticas familiares son para los jóvenes como agua en el cuello y la escuela como el salvavidas, pero ese salvavidas parece que no ve ahogándose a esos chicos, está más preocupado por salir de la tormenta que de salvarlos, bueno, puede ser que no sea su papel, pero entonces tiene un carácter prioritario, la gestión emocional, sin embargo, una pregunta necesaria es ¿estamos como docentes preparados como gestores emocionales?

Lo dudo, si al principio me refería a la frustración agreguemos a este el estrés. La creatividad es fundamental para adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas generaciones, los jóvenes millennials en mi opinión no tienen dirección, la figura de la autoridad ha perdido vigencia, pero no basta con señalar el problema, también hay que encontrar soluciones, me parece que una de ellas es la escucha, sí, escuchar, al hacerlo encontraremos que la generación millennials está no solo con el agua hasta el cuello, también no tiene los pies en el piso, es decir, lo que necesitamos es que la escucha se convierta en un acto de darle dirección a las emociones y turbulencias juveniles, pero entiéndase bien que escuchar es esa capacidad de meterse en el otro, en sus aguas profundas y a través del acto educativo hacer que usen sus capacidades, sus herramientas internas para tomar un rumbo con dirección, quizá en otro momento podríamos hablar de este maravillo acto que es la escucha, mientras tanto espero sus críticas y opiniones a esta reflexión.





d_alessandro1968@hotmail.com