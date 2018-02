Cultura

La posición de Cuauhtémoc y Morena en Morelos





Entre precandidatos y encuestas los ciudadanos contemplan la debilidad de los partidos mexicanos, en Morelos específicamente para Cuauhtémoc Blanco Bravo, la encuesta que le ha definido como candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” rumbo a la gubernatura, ha dejado a un amplio sector de la militancia en la incertidumbre derivada de la falta de información precisa sobre la metodología.

Una vez más se ha impuesto a la ciudadanía un candidato que sirve al partido y no uno que puede, de acuerdo a su perfil, tener un mejor resultado en el ejercicio de un cargo público. Andrés Manuel López Obrador, pretende impulsar mediante la figura de Cuauhtémoc su campaña presidencial, no es necesario revisar el perfil del ex futbolista, sus logros en la presidencia municipal de Cuernavaca, o cualquier implicación futura de resultar electo Cuauhtémoc. Obrador sabe que el ganador lo toma todo y a diferencia de las campañas presidenciales pasadas, ahora parece no tener filtro otorgando indultos a todos aquellos que puedan sumar a su proyecto personal.

Si la encuesta fue o no una simulación, queda claro que obrador tiene la última palabra, convirtiendo un proceso supuestamente democrático en algo turbio, digno de aquello que el mismo denomina “la mafia del poder”. En cuanto al Senador con licencia Rabindranath Salazar Solorio, mismo que estaba en Morelos posicionado dentro de Morena como el virtual candidato a la gubernatura, el premio de consolación a la lealtad no ha tardado en llegar, su nombramiento la semana pasada como coordinador regional de la campaña presidencial, es en términos de partido un honor, pero en la realidad una congeladora política.

Para Rabindranath Salazar, la posibilidad de figurar a nivel nacional entre personajes tan conocidos como Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal, se presenta como una alta apuesta, ya que si Obrador resulta electo Presidente de México, el beneficio será inmediato, pero de no ser así, tendrán que pasar de tres a seis años antes de poder ser candidato nuevamente en Morelos. Predecir una elección así como la trayectoria de cada uno de los personajes de la escena política, es improbable y son tantas posiciones como nuevos liderazgos los que surgirán en los próximo años, que podemos esperar cualquier cosa; después de todo el fenómeno de Cuauhtémoc en Morelos, ha tomado por sorpresa hasta a aquellos que se encuentran encumbrados en lo alto de la esfera política nacional.

Morena necesita en este momento mostrar unidad, no obstante al darse a conocer el resultado de la encuesta, una significativa cantidad de simpatizantes han expresado su descontento y falta de ánimo a participar en una elección que pretende colocar a una persona tan carente de preparación, en un cargo de tanta responsabilidad como lo es la gubernatura de Morelos. Todo sea por el bien del partido, todo sea por el bien de López Obrador, el sacrificio de un segmento de la población que definirá su voto persiguiendo la propuesta de la “esperanza de México”.

A meses de la elección todo puede pasar y entre impugnaciones, denuncias y guerra sucia, solo nos queda votar por “el menos peor”.

Para los contendientes a la gubernatura de Morelos, una alianza Obrador-Blanco será sumamente complicada de vencer y se dificulta evidentemente por el conflicto, que es ahora personal derivado de la persecución por parte del Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, mismo que ahora pretende impulsar a su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda y que, en lugar de debilitar al ex futbolista lo ha dotado de una popularidad mayor. Otro perseguido por Graco, sin duda ha sido el ex rector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez, precandidato a la gubernatura por el Partido Humanista y ahora posible aliado según declaraciones de Javier Sicilia de Cuauhtémoc Blanco.





Adriano Eduardo Romero Dueñas, es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, apasionado del análisis político y activista pro derechos humanos. Ha participado como asesor de la LXII Legislatura en el Senado de la República y actualmente reside en Morelos, involucrándose en la vida pública de los municipios de Cuernavaca y Jiutepec principalmente.





adrianoroda@gmail.com

Facebook: @AdrianoRomeroDs