Si el PRI no recupera el poder en 2018 será un golpe definitivo: Jorge Meade

Guadalupe Flores |

2018-02-03

El precandidato del PRI a la gubernatura, Jorge Meade Ocaranza, advirtió que si en este proceso electoral de julio de 2018, el tricolor no recupera el poder, el partido recibirá un golpe definitivo.

“Si no recuperamos el poder, si no recuperamos lo que hemos perdido, el priísmo va a tener un golpe definitivo y no podemos permitirlo, la mejor herencia que vamos dar ahora es esta unidad”, expresó.





Al reunirse con líderes de la CTM y la CNOP, así como con los ex aspirantes al gobierno estatal del PRI, Meade Ocaranza recibió el respaldo de los diferentes grupos y aseguraron que el Revolucionario Institucional está unido.

Por su parte, el dirigente del sector obrero, Vinicio Limón Rivera, comentó que fue un crítico de su partido, pero con la designación del precandidato corresponde ahora avanzar en la unidad interna a pesar de los augurios de sus opositores de fracturas y división.

“Hoy los que se tienen que preocupar son los de enfrente, los que juegan futbol; el 2018 será el gran reto donde no se le puede fallar a los morelenses, si Morelos cae en un campo de futbol, que desgracia como ha sido una desgracia para Cuernavaca, por eso ya no debe permitirse, una desgracia mas; es el tiempo de Morelos y me queda claro que con todo el priísmo unido, vamos a poder rescatar al estado”.