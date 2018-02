Local

Erick A. Juarez |

2018-02-03

Miembros de la Asociación Civil “Gustavo Salgado” se manifestaron este viernes en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), para exigir la renuncia de su titular, Javier Pérez Durón y del director de Servicios Periciales, Samuel Nava, al manifestar que la dependencia pudo estar coludida con el “crimen organizado”, debido a que sólo ocultan información sobre la identificación de cuerpos sin vida que han sido localizados.





Fueron un grupo de 20 personas que con pancartas y consignas, dio a conocer que derivado al gran número de personas localizadas muertas y resguardadas en los Semefos del estado de Morelos, las autoridades de la Fiscalía General sólo ha ocultado los cadáveres que han dejado los miembros de la delincuencia organizada, tal es el caso de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas de Jojutla y Cuautla.

El dirigente de dicha agrupación civil, Gabriel Rivas Ríos, aseguró que el hecho de que se localicen cadáveres en los SEMEFOS sin haber sido identificados, demuestra una falta de trabajo en las investigaciones por parte del director, Samuel Nava, por tal motivo exigieron la renuncia de dichos funcionarios, debido a que han dejado de practicar las necropsias.

“El hecho de que no se identifiquen los cadáveres, de que se tengan en calidad de desconocidos y sus familiares los andan buscando, indica que la Fiscalía General del Estado, no está haciendo un buen trabajo, yo digo que si bien lo hacen por la diligencia o bien lo hacen, porque están coludidos con la delincuencia organizada, puede ser una de las dos cosas y ya no nos espanta que esto sea tan constante esta situación y cuando ya ocurre así es una situación de alerta”, dijo.

El activista, recordó que en el gobierno de Jorge Carrillo Olea, el propio personal de la antes Procuraduría General del Estado (PGJ), se dedicaba a cometer los secuestros, por tal motivo, no descartó que en breve puedan reunirse con diversos abogados para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR), y sea quien investigue los presuntos nexos con miembros del crimen organizado y las propias autoridades en procuración de justicia.