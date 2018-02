Local

Erick A. Juarez |

2018-02-03

A dos meses cinco días del multihomicidio de seis personas, entre ellas un bebé de tres meses, cometido por elementos de la GOES adscritos a CESP, la Fiscalía General del Estado (FGE) entregará la próxima semana los dictámenes de las diligencias que realizaron en el domicilio marcado con el número 238 de la calle Francisco I Madero de la colonia Rubén Jaramillo, del municipio de Temixco.

En entrevista, el abogado de las víctimas, Juan Manuel Cuéllar Miranda, aseguró que en días pasados, peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizaron diversas diligencias de criminalística y periciales al interior del domicilio con la intención de dar a conocer la trayectoria de los impactos de bala, así como el número de armas y de los elementos policiacos que participaron en el ataque en contra de cuatro mujeres, un adolescente y un bebé de tres meses que perdieron la vida.

Cuéllar Miranda reveló que estarán en espera de que el organismo nacional pueda rendir sus informes en un lapso breve, debido a que la Fiscalía General la próxima semana dará a conocer sus informes de las indagaciones, ya que ellos, realizaron dichas investigaciones para que sean integradas a la carpeta de investigación del asesinato de las seis personas ejecutadas.

“Tiene que salir en base a los indicios encontrados y tiene que establecerse la mecánica de cuándo sucedieron esos hechos y cuál es la verdad de cómo sucedieron (…) Lo que está haciendo la Fiscalía es investigar para determinar la responsabilidad sobre a quién pertenecen las armas de los elementos policiacos, pero la denuncia en contra de ellos, ya está, de hecho estas prácticas periciales se realizan en la carpeta de investigación relativo al homicidio de las personas”, declaró.

No obstante, el defensor particular del multihomicidio, Juan Manuel Cuéllar aseguró que actualmente los elementos de loa GOES adscritos a la CES, no han recibido ninguna sanción, debido a que continúan laborando, ya que hasta el momento sólo se han identificado a cuatro los elementos policiacos que presuntamente habrían participado en los hechos ocurridos el pasado 29 de noviembre del 2017.

“Los elementos policiacos todavía no han sido imputados, hasta el momento de que la Fiscalía General determine si existen indicios para presumir si existe su participación en el hecho delictivo (…) La intención de ambas diligencias es que la CNDH coadyuve con la Fiscalía General, para efecto de que se puedan establecer a que sean ciertas las periciales, por lo que estaremos en espera de los informes de la CNDH, debido a que no nos dieron una fecha, pero esperemos que sea pronto”, dijo.

Cabe recordar que de acuerdo con las diligencias se manifestó que en el domicilio de la Calle Francisco I Madero de Temixco, los agentes policiacos pusieron a disposición un total de cuatro fusibles y posteriormente se localizaron un total de dos armas cortas, por lo que las diligencias darán a conocer el número de elementos policiacos que participaron en los hechos ocurridos, debido a que localizaron balas percutidas de calibres 223 y 9 milímetros.