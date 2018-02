El tercer ojo - A propósito de las metáforas como recurso explicativo: Ajedrez y política.

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2018-02-03

«En el ajedrez como en la vida, la mejor jugada es siempre la que se realiza»

Dr. S Tarrasch

«El ajedrez es una guerra en un tablero. El objetivo es aplastar la mente del oponente»

Bobby Fisher

Estimados lectores, hoy me propongo presentar a ustedes unas breves reflexiones sobre la coyuntura electoral que se presenta, mas que en el ámbito federal o nacional, el que se aprecia de manera muy puntual en nuestro estado de Morelos.

Para esta fecha ya se tiene muy claro que una serie de candidatos y aspirantes a gobernar nuestra entidad federativa se encuentran muy próximos a plasmar sus nombres en la boletas electorales.

Por lo menos podemos considerar dentro de esta posibilidad material a Rodrigo Gayosso, a Jorge Meade, Cuauhtémoc Blanco, Fidel Demédicis y al Dr. Jesús Alejandro Vera.

Téngase en cuenta que he enunciado los nombres de los candidatos y no los partidos políticos o coaliciones que los promueven; asimismo, considérese que no he enunciado programa de gobierno alguno que permita valorar hacia dónde pudiera plantearse la discusión. Únicamente he presentado los nombres de quienes ya son considerados contendientes en una lucha por ocupar la jefatura del Ejecutivo Estatal.

Por otro lado, debo precisar que Vox Populi, opinadores, chayoteros, así como diversos sectores de la sociedad han manifestado desde ya que se percibe una lucha muy clara entre dos tendencias aparentemente prístinas y mutuamente excluyentes; por un lado, se afirma que Rodrigo Gayosso representa nítidamente a quien ha ocupado el Ejecutivo Estatal, a quien se propone prolongar transexenalmente su poder político y económico, a quien pretende dejar un gobierno que permita la impunidad de todas las tropelías cometidas por el gobierno último, emanado del PRD, y su grupo político y familiar; es decir, es la opción más conservadora del estado de desastre que hoy vive Morelos. Mientras que, por el otro extremo se encuentra el futbolista y Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien es percibido como la figura que representa al “Pueblo de Morelos” al “verdadero y legítimo cambio” por poseer la candidatura del partido Político MORENA.

Hasta ahora esa es una apreciación muy difundida y argumentada en esta contienda. Partiendo de esta representación se ha supuesto, con la misma vehemencia y sin más elementos de juicio que permitan valorar esta circunstancia, que el resto de los candidatos sólo fueron “impuestos” mediante negociaciones de Rodrigo Gayosso y el PRD con el resto de los partidos y coaliciones para favorecer el triunfo del propio Gayosso.

La candidatura del Dr. Jesús Alejandro Vera se ha subvaluado bajo el supuesto--más que derivado de análisis políticos fundados, devenido de atribuciones eyectadas desde las fuentes de lo imaginario de quienes expresan dichos asertos— de que esta candidatura fragmentará la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco pueda ganar y al no poder ganar tampoco el Dr. Vera, se propiciará el triunfo inevitable de Rodrigo Gayosso. Pero aún más, sostiene que él mismo y Graco Ramírez, promovieron la candidatura del Dr. Vera para beneficiarse de ésta.

Más allá de las afirmaciones y supuestos que además sostienen que el tablero político del estado ya está apocalípticamente definido, no aparece elemento de juicio alguno que demuestre la validez de lo afirmado.

Ahora bien, ¿la jugada de Alejandro Vera y el Partido Humanista impondrá nuevos e inéditos, aún, movimientos por los jugadores para asegurar el triunfo de quienes aspiran a ganar? Considero que sí. Ello es naturalmente posible. ¿Diálogos, acuerdos y alianzas que no deriven de las coaliciones, antes de este movimiento, son posibles ahora? Considero que sí. ¿De no haber realizado dicho movimiento sobre el tablero serían posibles estas nuevas posiciones y acciones? Considero que no.

Reitero, siguiendo al Dr Tarrasch, que «En el ajedrez como en la vida, la mejor jugada es siempre la que se realiza», pero podría agregar, dando continuidad a las ideas del Dr. Tarrasch, «Para ganar en el ajedrez (…como en la vida misma…) uno no tiene que jugar muy bien, es suficiente con jugar mejor que el oponente» y, desde luego, procurar «hacer la siguiente jugada al último error», con enseñaba el ex campeón mundial de ajedrez, S. Tartakower.

En la próxima ocasión trataré de abordar la cuestión relativa a los Programas Político-económicos propuestos porque de otro modo la discusión no podrá trascender el culto a la personalidad y los deseos de quien escribe.