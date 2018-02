Cultura

El proceso estuvo extensamente manipulado, pero las elecciones fueron ganadas por los partidarios de la independencia. Esto sirvió de experiencia al gobierno interventor para las segundas elecciones municipales realizadas en junio de 1901 bajo la Orden Militar No.91 del Comandante del Estado Mayor Norteamericano, J.B. Hickey. La nueva disposición estableció el voto limitado, según el cual, teniendo en cuenta la cantidad de concejales a elegir en un municipio, los electores tenían derecho a elegir una parte (el 60%), el resto (el 40%) estaba destinado a la minoría conservadora, para garantizarle un espacio político.

Entre arbitrariedades del gobierno interventor estuvieron: Rechazo a personas para inscribirse en el registro electoral, aunque poseyeran los requisitos exigidos. Ocultamiento de listas de votantes, para que el elector no pudiera comprobar si estaba registrado. Cambio de nombres de electores en listas, para que no pudieran votar. Coacciones en el momento del sufragio. Prohibición a delegados de importantes agrupamientos políticos locales para integrar mesas electorales. Negativa del derecho a participar en elecciones a veteranos de las guerras independentistas, aunque presentaran certificados acreditativos, entre otras.

Durante todo el periodo neocolonial, las elecciones en Cuba estuvieron marcadas por la corrupción y el fraude que practicaban los políticos de entonces. Era normal que los muertos votaran, las urnas fueran robadas, se utilizara la llamada boleta viajera, que un elector votara varias veces, se compraran los votos, que los funcionarios y trabajadores públicos fueran obligados a votar por el candidato de gobierno bajo amenaza del despido. Las personas tenían que entregar sus cédulas de votar para lograr el ingreso en el hospital de familiares enfermos, entre muchas otras manifestaciones antidemocráticas. Los candidatos opositores eran en ocasiones asesinados, mientras que los soldados y policías impedían a los votantes contrarios al gobierno que ejercieran su derecho al voto. Cualquier similitud con lo que ocurre actualmente en muchos países de América latina, por supuesto que no es pura coincidencia. Ver: https://oig.cepal.org/es/paises/11/system (Continuará)

Estamos viendo los procesos electorales que en el inmediato futuro se efectuarán en la Región e iniciamos el periplo por las elecciones cubanas cuyo desenlace ocurrirá el 19 de abril. Arnold August en interesante artículo se refiere a la “exigencia” de democratización expresada en casi todos los medios al servicio de las agencias estadounidenses, especialmente interesadas en crear o intentarlo al menos, como lo vienen haciendo desde que el gobierno cubano se declaró socialista, el rompimiento de la fortaleza institucional y el amplio apoyo social con que cuentan las autoridades de la Isla. Ver: https://www.alainet.org/es/articulo/190198

Fue el 16 de abril de 1961 que el pueblo cubano repudió en las calles el bombardeo a los aeropuertos de Ciudad Libertad, la base aérea de San Antonio de los Baños y el aeropuerto de Santiago de Cuba (Internacional Antonio Maceo), ataque realizado por aviones estadounidenses, enmascarados con la insignia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, que buscaba destruir la defensa aérea y crear en la opinión pública internacional la imagen de una rebelión interna. En esa oportunidad el gobierno cubano se declaró socialista y asumió la defensa e impulso de la revolución, que tiró al régimen de Batista e instauró un gobierno revolucionario encabezado por el líder de la revolución: Fidel Castro.

En aquella ocasión Fidel convocó al pueblo, que había perdido en el ataque a mansalva a siete milicianos, expresando: “Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba”…“eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices, ¡y que hayamos hecho una Revolución Socialista en las propias narices de los Estados Unidos!… Esa Revolución no la defendemos con mercenarios, esa Revolución la defendemos con los hombres y las mujeres del pueblo”. Ver: http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2012/04/17/en-fotos-hace-51-anos-cuba-se-declaro-socialista/#.WlvpaeidVzo

La exigencia de “democratización” hace tiempo que superó el nivel de inocentes comentarios para arremeter, con todo, para dislocar un régimen unipartidista que no es grato a los designios de Washington. La perspectiva se acentúa en determinados momentos. Raudamente, después del fallecimiento de Fidel Castro, (25-Nov.-2016), líder y creador indiscutible del éxito cubano, se acentuó su calificativo de “dictador” desaparecido, por lo que no queda ningún “pretexto” –se dijo en intensa guerra mediática- para mantener una “supuesta economía socialista cerrada”, el sistema de partido único y, sobre todo, la independencia clara frente a exigencias de E.U. para la flexibilización de las relaciones entre Cuba y E.U. Siempre, en cada momento importante para la vida cubana, ocurre esto, buscando crear caos e incertidumbre de la que el régimen cubano ya tomó todos los antídotos posibles.

