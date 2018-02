Local

Captura UESC a 6 ex servidores públicos dedicados al secuestro.

Erick A. Juarez |

2018-02-02

La Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y Extorsión (UESC) adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que en los últimos dos años han logrado capturar a seis ex servidores públicos quienes se dedicaban a los delitos de privación ilegal de la libertad en Morelos y Estado de México.

De acuerdo con la Fiscal Antisecuestros, Adriana Pineda Fernández, aseguró que durante estos 24 meses han capturado a dos ex policías federales y un ex policía del Estado de México; quienes plagiaron a un menor de edad y en su momento operaban en la entidad morelense para cometer sus fechorías.

Explicó que otros detenidos fueron a finales del 2016, uno de ellos trabajaba en los Juzgados de Primera Instancia de Control y Juicios Orales y otro más en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), actualmente se encuentran en un proceso penal por la privación ilegal de un joven de nombre Tonatiuh Tlalapango Flores.

En ese sentido, Pineda Fernández reveló que durante el año pasado, fue detenida una mujer quien trabajó en su momento como auxiliar de un Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) y quien fue detenida en flagrancia, debido a que su víctima se encontraba secuestrada en su domicilio particular ubicado en el poblado de Ocotepec, al norte de la capital morelense.

"Ahorita todos los ex servidores públicos están vinculados a proceso en los juzgados orales del estado de Morelos, pues también en actuación muy responsable de los jueces ya que estamos revisando toda la legalidad de las detenciones pero también todos los elementos que hemos aportado para que sean vinculados a proceso y podamos tener más adelante para que tengan todas las características de resolver en una sentencia condenatoria", dijo.

De acuerdo con información oficial, los ex servidores públicos dedicados al secuestro fueron: Jonathan "N" (Oficial auxiliar en el TUJA) Jorge "N" (oficial auxiliar en Juicios Orales del TSJ) quienes fueron capturados en el mes de diciembre del 2016, el resto de los ex servidores públicos detenidos en 2017, entre los que destaca: Araceli “N”, quien fue auxiliar del Ministerio Público en la antigua Procuraduría General de Justicia (PGJ) e identificada como esposa de uno de los escoltas quienes fallecieron en el ataque en contra del ex procurador, Rodrigo Dorantes Salgado, hechos ocurridos en el mes de febrero del 2013.

Además también se identifico a Víctor “N”, ex Policía Federal (relacionado con secuestros en el estado de México); José Iván “N”, ex policía Federal y Krys, ex policía preventivo de la Ciudad de México

Registra UESC 42 secuestros en 2017

Por otra parte, la Fiscal Antisecuestros, Adriana Pineda Fernández detalló que durante el año pasado, registraron un total de 42 secuestros, de las cuales, se obtuvo un aproximado de 46 víctimas de secuestro, además de que se logró la captura de 101 detenidos y 99 personas sentenciadas.

No obstante, indicó que las cifras de privaciones ilegales de la libertad han disminuido considerablemente debido a que durante el primer mes del 2018, han reportado una cifra “cero”, esto a comparación de años pasados.

“Estas cifras equivalen a 2.4 detenidos por cada caso denunciados, así como también tuvimos 99 personas sentenciadas equivalente a dos personas sentenciadas por cada caso denunciado, es decir, por cada caso tenemos dos sentenciados y dos personas detenidas, esto es un promedio en total mismo que valoramos el grado de efectividad a comparación de años anteriores, ya que representa un avance sostenido de lo que se ha implementado ya que tenemos un 72 por ciento con relación al 2013 y 65.85 con relación al 2014”, reveló.