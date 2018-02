Local

-Lamentó la respuesta de la ex titular al desconocer la ley orgánica del Poder Judicial

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitarán de nueva cuenta a que sean convocados a sesión de Pleno, a fin de analizar la reforma al Poder Judicial que genera la desaparición del Consejo de la Judicatura, y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), además del nombramiento de dos magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

De acuerdo con el magistrado numerario, Carlos Iván Arenas Ángeles lamentó la respuesta de la titular del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López, al desconocer la ley orgánica del Poder Judicial, luego de mencionar que de acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica, establece de manera expresa que la titular del Poder Judicial puede convocar a “iniciativa propia” a la celebración de una sesión de pleno o a iniciativa de dos o tres magistrados.

Durante el oficio HTSJ/MCVCL/0031/2018 que se les giró el pasado 30 de enero, a cinco magistrados entre ellos: Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea, Jorge Hipólito Prieto y Norberto Calderón, la hoy titular del Poder Judicial, sólo advierte que no ha sido el momento de promover una controversia constitucional.

“Nosotros definitivamente no solicitamos eso, lo que pedimos fue sesionar en pleno y debatir este tema, esto es desafortunado porque se arropa de una representación que no le corresponde en virtud de que el ejercicio del Poder Judicial, se deposita en el pleno del TSJ, se está arropando de una representación que no le corresponde, entonces se está violentando esta disposición y no está cumpliendo con su responsabilidad como funcionaria (…) Se establece de manera expresa que se puede convocar a Sesión de Pleno a iniciativa de la presidenta del Tribunal o a iniciativa de dos o más magistrados”, aseveró.

Arenas Ángeles consideró “importante” que la intención de que se convoque a Pleno es a debatir este tema, al sostener que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en todos los magistrados, por ello, durante la tarde de este ayer jueves los impartidores de justicia emitieron otro documento, solicitando una sesión de pleno.

Señaló que la Reforma al Poder Judicial, no fue consultada en ningún momento a los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), al TUJA, ni del TSJ, así como ni a los miembros del Consejo de la Judicatura, por lo que lamentaron la postura de su titular, Carmen Cuevas.

Por su parte, la magistrada presidenta, María del Carmen Verónica Cuevas López afirmó que dicha reforma no ha sido publicada en el periódico oficial, y por lo tanto no puede convocar a sesión, ni presentar la controversia constitucional, además de que reconoció que en su momento sostuvo unas mesas de trabajo respecto a la reforma del Poder Judicial, así como la mediación, oralidad familiar entre otros temas más.

“Hasta que no esté la publicación de la reforma, no se actuará en consecuencia, previamente hubo unas mesas de trabajo en donde se abordaron varios temas de interés como se los dije la mediación, la oralidad familiar, había que agilizar algunas leyes que nosotros necesitamos, pero necesariamente los Poderes Judiciales han sido fortalecidos a través de sus consejos de la judicatura de manera internacional y todos los estados (…) Nosotros somos respetuosos de lo que hagan los legisladores, así como yo creo que serán respetuosos si nosotros promovemos una controversia en donde no estemos de acuerdo en las leyes previamente publicadas”, dijo.