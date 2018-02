Local

Yesenia Daniel |

2018-02-02

Puente de Ixtla. Cincuenta trabajadores jubilados del ayuntamiento de Puente de Ixtla, impidieron que se realizaran labores en la sede municipal para exigir a la alcaldesa, Dulce Medina Quintanilla, les pague el concepto de aguinaldo a la mitad de ellos, y la mensualidad a Jesús Urbina Pichardo, delegado de jubilados y pensionados del ayuntamiento de Puente de Ixtla, que fue al único que no le pagaron su mensualidad.

La movilización de los jubilados inició ayer a las siete de la mañana y mientras impedían que se llevaran a cabo las actividades, informaron que hace un par de días se pagó el aguinaldo pero sólo depositaron a 25 jubilados mientras que el resto no recibió nada, además sólo a Jesús Urbina Pichardo, el representante de este gremio, no le pagaron la mensualidad.

“No entendemos si hay jubilados de primera y de segunda porque tenían que haber hecho la transferencia a todos, no a unos sí y otros no (…) hablamos con el secretario del ayuntamiento y con el director de Recurso Humanos pero ellos no nos han solucionado nada, nada más llegaron para saber cuál fue el motivo y la solución es que nos paguen el aguinaldo a los veinticinco que faltamos y esa es la solución además de mi mensualidad, a mí no me la depositó”, declaró Jesús Urbina Pacheco, delegado de jubilados y pensionados del ayuntamiento de Puente de Ixtla.

La mano que gobierna en Puente de Ixtla

Los jubilados explicaron que tanto el secretario del ayuntamiento como el Tesorero no les pudieron resolver nada, tampoco la presidenta municipal Dulce Medina Quintanilla, de quien dijeron “nunca han tenido la oportunidad de tener una plática”, pero quien sí les dio una posible solución fue el presidente del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y esposo de la alcaldesa, Josué Espíndola, quien desde que tuvo que dejar su candidatura por las políticas de equidad de género en el proceso electoral de 2015, no ha dejado de estar presente en la agenda política del municipio.

De hecho, el pasado viernes 26 de enero cuando la alcaldesa habló en el inicio de una obra pública cerca al lago de Tequesquitengo, adelantó que “quiere estar en las oficinas del DIF municipal”, y elogió los consejos políticos de su marido a favor del municipio, a pesar de que en esta comuna las manifestaciones de sus trabajadores son constantes y las quejas por las obras públicas mal planeadas también.

“Quiero decirles que desde hace 22 años yo quería ser presidente (sic) pero no municipal sino presidente del DIF municipal, la cara más bonita, el rostro más noble del gobierno, y estoy segura que en el 2019 vamos a estar en las oficinas del DIF atendiendo a todos ustedes como lo hemos hecho desde que empezamos este gobierno, (…) Josué Espíndola, van a decir que habla el amor, van a decir que habla el corazón pero quiero decirles que Josué es un hombre que ha entregado su vida por amor a su pueblo y quiero decirles que Josué durante 26 años, ha trabajado de manera incansable por ir mejorando las condiciones de vida de nuestro Puente de Ixtla, y quiero decirles que efectivamente, como él lo presume, porque además es presumido, quiero decirles que siempre dice que es el mejor gestor, y hoy he de decir ante ustedes que tiene la razón, porque cosa que me pide, obviamente para el pueblo, para la sociedad, yo le digo, si mi amor hay que hacerlo”, declaró.

Previo a esta declaración, la alcaldesa subrayó que ella no buscará reelegirse ni buscar otro cargo de elección popular, pero inmediatamente después de estas palabras resaltó las virtudes políticas de su esposo, y el deseo de ella de estar en la presidencia del DIF municipal en el 2019, cargo que ostentan las esposas de los alcaldes.

“Josué Espíndola es el esposo de la presidenta municipal y es el presidente del DIF, pero él es el que siempre arregla todos los asuntos que hay aquí, con la señora presidenta no porque nunca ha venido, es más, nunca hemos tenido una plática con ella, las decisiones las toma su esposo Josué por eso nos reunimos con él”, comentaron los trabajadores jubilados.