Opinión - Pueblos indígenas Enemigos a muerte de los poderosos

2018-02-02

En Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Gro., hace 15 años se conformó el Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la presa La Parota (CECOP) que, de llevarse a cabo, inundaría 17 mil hectáreas de tierras cultivables del norte de Acapulco. Desaparecerían 30 pueblos, 25 mil campesinos serían afectados directamente y 70 mil más de forma indirecta. Han ganado 6 juicios pero la respuesta del gobierno sigue siendo la represión.

Los últimos gobernadores incluidos los 2 del PRD, “partido de izquierda que defiende a los pobres,” sólo han visto ese proyecto como un negocio multimillonario y no les han importado las vidas de los campesinos. Hoy están detenidos 30 de ellos junto con el vocero de esta organización que ya había pasado más de un año preso acusado injustamente de robo. Los gobernadores perredistas fueron Zeferino Torreblanca que no perdía oportunidad para insultar a estos campesinos llamándolos huarachudos ignorantes. El otro es Ángel Aguirre que tiene mucho que aclarar con respecto a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y ahora con toda desvergüenza se apunta para ser diputado federal.A propósito de todo esto un amigo guerrerense me dijo: Uuhhmm! Seremos muy pendejos si dejamos que se salgan con la suya.

Igual pasa con los tzotziles de Las Abejas de Acteal y con los de Chenalho. Los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que atentan contra su propia vida son vistos como enemigos por estos mercaderes del gobierno al servicio de las empresas.

Más ejemplos. Leo: 1. Enfrentan indígenas un modelo económico basado en el despojo, afirma la relatora de la ONU. Y abunda, hay en México un clima de violencia e impunidad aún mayor. 2. Desaparecen Tarahumaras desplazados por la narcoviolencia en Chihuahua. 3. Rarámuris se defienden con la Ley de su lado. 4. Despoja firma de EU a indígenas de BC de 62 mil hectáreas-jefes comunales, cómplices-. Veamos la notita: “Noventa familias de la tribu paipai en Baja California descubrieron que el comisariado de bienes comunales de la comunidad Misión de Santa Catarina negoció a sus espaldas con la empresa estadunidense Asociados Panamericanos LLC el usufructo de 62 mil hectáreas (casi la mitad de la superficie que ocupa el Distrito Federal), a un precio mensual de 90 mil pesos para producir electricidad mediante la técnica eólica. El enorme terreno, entre los municipios de Ensenada y Tecate –aledaño al paradisiaco San Felipe– fue cedido por el comisariado a la citada empresa el 20 de mayo de 2011”. http://www.jornada.unam.mx/2013/06/09/politica/006n1pol

Noam Chomsky –por su parte- nos explica que la multinacional minera PacificRun puede proceder contra El Salvador por tratar de preservar tierras, materias primas y comunidades contra la altamente destructiva minería de oro, decretó el Banco Mundial. La protección ambiental privaría a la compañía de ganancias futuras, un crimen según las reglas del régimen de derechos de inversionistas mal llamado “libre comercio”.Se inculca así, dice, el nuevo espíritu de la era: La gente puede ser atomizada, dedicada solo a la búsqueda de ganancia personal y alejada de esfuerzos peligrosos como pensar por su cuenta, pensar unidos y desafiar a la autoridad.

Más todavía, hace unos días asesinaron a Guadalupe Campanur purépecha del municipio de Cherán, Mich., de las rondas comunitarias que defienden su pueblo de los criminales, defensora de sus bosques y trabajadora en diversos talleres culturales. Es la novena en el último año y la activista núm. 49 asesinada.

La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio (APIIDTT) ha denunciado la agresión que acaba de sufrir el Profr. Rodrigo Flores Peñaloza de la coordinación el jueves 18 a la 1:45pm.enJuchitán de Zaragoza, Oax. Eran dos personas armadas. A las 2:00pm, se presentaron en su centro de trabajo preguntando por él y a las 3 estaban rondando su casa una camioneta blanca sin placas y un coche; tomaron fotos de la casa y de su carro.Esta acción, de obvia amenaza e intimidación se enmarca en el contexto de la labor de defensa de derechos humanos que Rodrigo está realizando junto con las comunidades integradas en la APIIDTT por la defensa del territorio contra las empresas trasnacionales que pretenden seguir despojando y saqueando en total impunidad con la complicidad de todos los niveles de gobierno y el crimen organizado.

En Morelos, los campesinos de la región oriente –Cuautla y pueblos aledaños-siguen defendiendo su río contra la instalación del gasoducto de Huesca que representa una millonaria inversión, argumento más que suficiente para estos comerciantes obedientes a la voz de sus amos. Los pueblos de Xoxocotla y Tetelcingo, de ascendencia náhuatl, ya fueron categorizados como nuevos municipios pues cumplen con lo señalado en la Ley Orgánica Municipal. Esperamos que no les falten al respeto corrompiendo a sus próximas autoridades y esperamos también que estas comunidades nos den una lección a todos de cómo debe gobernarse desde ahí, desde la célula municipal.