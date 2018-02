Nosotros - TSJ. ¿Qué les pasa?

Opinión

| José María Román Román

2018-02-02

Han quedado muy lejos los tiempos aquellos en que la labor del Tribunal Superior de Justicia gozaba del respeto de la sociedad y de la confianza de los litigantes. Personajes con una ética moral y principios legales que regían sus actos profesionales eran indiscutibles. Todavía por ahí se encuentra la huella de don Jesús VallejoJiménez y en el antiguo edificio ubicado en el palacio de Gobierno ronda la sombra de don Manuel Cuevas, un hombre al que todos los litigantes respetábamos porque había en ellos la certidumbre de ser hombres bien formados que cada quien en su ámbito hacían plenamente y a satisfacción su labor. Desde luego, quienes litigamos en aquellos tiempos guardamos sagrado respeto por ellos y muchos más hombres y mujeres que hicieron en su momento que el tribunal superior de justicia fuera un poder respetable. Quedan nombres como Camilo Carvajal, el Juez Crisóforo Martínez, el propio Antonio Riva palacio, Neftalí Tajonar, etc.

Hoy, años después solo quedan huellas por cierto muy malas por lo que sabe la opinión pública de ese respeto y de ese orden que en cada sentencia imponían jueces y magistrados en favor de la paz y el orden social. Es por eso que lastima la serie de inequidades y sobre todo la serie de dudas que caracterizan el actuar de titular de ese poder tan importante para la vida jurídica del estado. Se dice y se pregona que la Presidente actual es pastora de una iglesia y que sin pudor exhibe su preferencia religiosa en contravención a los principios legales que rigen la materia en un estado laico como el nuestro. La reciente publicación que se tornó en escándalodonde aparece la titular de ese poder acompañando a otros ministros de culto cerca de la figura del ejecutivo dista mucho que desear y desde luego dice mucho de los valores legales y morales con que debe conducirse la persona que dirige el destino del poder judicial. No debe olvidar la Presidenta del tribunal superior de Justicia que no se representa asimismo, sino que es representante y nada más que eso de uno de los tres poderes y que como tal debe conducirse imparcial y proyectar lo que el estado representa que es ser laico y no confesional, porque ella es parte de la representación del estado de Morelos. No es ni debe ser parte de una política que tome partido y menos aún que participe públicamente exhibiendo siendo funcionaria su tendenciareligiosa. Todos tenemos en nuestra vida privada una preferencia o creencia y se entiende que debe permanecer en ese nivel, pero cuando se trata de un funcionario es otra cosa y es otro el nivel de discrecionalidad con que debe de actuar. Exhibir su tendenciareligiosa es influir de forma indirecta o al menos pretender influir en forma indirecta en el sentimiento de los gobernados.

La imagen de servilismo y sometimiento del poder judicial al poder de Graco proyectada en esa fotografía y las acusaciones muy serias que el magistrado, Carlos Iván Arenas Ángeles han realizado en el sentido de fincarle un juiciopolítico, son entendibles porque la titular del poder judicial se ha extralimitado en su papel de ejecutiva de un poder del gobierno que por principios constitucional tiene como premisa el laicismo. Es una lástima que estos hechos acontezcan y aun mas, es una lástima que con su presencia pública en esa fotografía tire por la borda la atinada decisión del poder ejecutivo (es el único acto acertado que he mirado que ha realizado) de eliminar ese elefante blanco que es el consejo de la judicatura. Por lo demás, se ha prestado el tribunal Superior de justicia a hacerle el juego sucio al Gobernador cuando ha permitido torcer leyes e impulsar el proceso de venganza que Graco ha ejecutado contra sus opositores en sendos juicios de dudosa viabilidad. No parece ser que tenga bien definido sus principios la titular del poder judicial respecto de la autonomía de los poderes y eso lastima a la sociedad porque se politizan los actos de gobierno cuando las leyes les dan un marco que no corresponde más que aun acto de venganza como ha sido el caso de la persecución a CuauhtémocBlanco y al propio ex rector Vera. Del Obispo y su también persecución de Graco, puede decirse lo mismo. Cuando se pierde el piso de la congruencia y se utilizan las leyes para ser mano vengadora de uno de los tres poderes que integran el estado, mal vamos y mal terminaremos. Pronto muy pronto entraremos de lleno y en forma al proceso electoral y este tribunal a través del Tribunal Estatal Electoral tiene mucho que ver en su trabajo y si con sus actos o presiones se tuerce la justicia electoral para que los magistrados pudieran ser influidos, estamos ante un peligro que puede convulsionar al estado. Por eso es indispensable que el poder judicial conserve total autonomía y no permita bajo ninguna circunstancia el manoseo del poder ejecutivo. Se suma a todo esto la seria acusación de que ha designado contra todo procedimiento al hijo de la magistrada María del Carmen Aquino Celis de nombre Juan ManuelJiménez Aquino como juez menor. El apego al derecho es una premisa indispensable en quienes se encargan de realizar actor de poder y en este caso, actos del poder judicial. Cuando esto está en entredicho, mal mal andamos y muy mal le va a la sociedad.