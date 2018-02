Deportes

Ignacio Cortés Morales

2018-02-02

CUERNAVACA, MOR.- El Atlético Cuernavaca igualó a dos con los Alacranes del Puente de Ixtla, en la cancha del recinto ferial de esta ciudad, en cotejo de corte amistoso, en el que los locales se fueron al frente en los cartones 2-0 en el primer tiempo, pero en el segundo, en la respuesta, se dio la igualada y se fue el triunfo visitante porque un par de balones fueron rechazados por el larguero, y es que nuevamente se puso en evidencia la falta de un director técnico eficiente, dado que los dueños del terreno militan en la tercera división, mientras que los fuereños militan en el torneo de la cuarta división y, por momentos, le dieron toque a los capitalinos, a los que les faltan recursos e indicaciones desde el banquillo.}





Los pupilos de José Luis Ocampo hicieron un mejor segundo tiempo, cuando se adaptaron a la cancha y los chamacos desplegaron su trabajo con un fútbol depurado, de gran toque, por lo que los dueños del terreno se vieron imposibilitados de contrarrestar lo expuesto, porque no hubo indicaciones precisas del entrenador, Miguel Ángel Velázquez, lo que se ha venido diciendo prácticamente desde que inició su participación en el conjunto de la tercera, en donde fracasó en dos eventos, y luego se fue a la segunda de la categoría premier, en donde fueron cuatro torneos en los cuales no se llegó a finales, y ahora nuevamente en la tercera, en donde se está viendo cada vez más complejo el llegar a la fiesta, como que, en el inicio de la segunda vuelta se perdió con el Selva Cañera y en la fecha dos, apenas se pudo ganar por la mínima diferencia al Real Victoria, en Acapulco.

El cuadro del Puente de Ixtla, en la segunda mitad hizo sus dos goles, porque al descanso se fue con el 2-0 adverso, y se alcanzó la igualada y todavía se pudo salir con banderas al aire, puesto que se generaron constantes llegadas sobre un cuadro inerte, incapaz de responder, sin recursos y abandonado a su suerte por el timonel que parece involucionar, porque no se sienten los avances y cree que con ponerse enérgico resuelve las cosas y la realidad le dice que no en forma constante, pero no existe respuesta de ninguna especie y viene el caos.

Antes de empezar el duelo se dieron los desplantes de parte del entrenador, quien apuró al rival para que iniciara el partido, de lo contrario –amenazó- con iniciar su entrenamiento, no se pusieron las redes en las porterías y no quiso pagar ni un peso del arbitraje, además de que todo lo que marcaba el nazareno se reclamó.

Los del Puente de Ixtla, llegaron, vieron, empataron y se fueron, y con gran nobleza comentaron: “son cosas del fútbol”.