Local

Erick A. Juarez |

2018-02-01

El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, dio a conocer que en días pasados presentó una solicitud para ser el candidato a la gubernatura de Morelos por el Partido Humanista (PH), debido, dijo, a que ha sido un rehén de persecución política por parte de los tres poderes del gobierno.

En conferencia de prensa, Vera Jiménez precisó que está a la espera de la resolución por parte del Consejo Político del Partido Humanista, la cual pudiera darse a partir del 15 de febrero para así realizar su registro de manera formal.

Al decir que ha sido rehén de una persecución política por parte del Gobierno de Graco Ramírez Abreu, puesto que ha sido víctima de demandas que van desde el tráfico de órganos, peculado, enriquecimiento ilícito hasta la trata de personas, siendo perseguido por los poderes Legislativo y Judicial.

Por ello, buscará la gubernatura en las próximas elecciones del primero de julio por el Partido Humanista, ya que estará respaldado por las víctimas del delito, empresarios, así como ciudadanos y jóvenes estudiantes, además de que realizará una campaña electoral de “discurso y austera”, debido a que no contará con los suficientes recursos económicos.

“Después de recibir la invitación de un gran activista social y un gran luchador social, de un digno representante del Congreso, de un hombre honorable y de un partidor local que no está disputando ningún negocio, he tomado la decisión de solicitar formalmente mi registro para ser candidato a gobernador por el Partido Humanista; he solicitado ya formalmente ser inscrito, por lo que en los próximos días el Consejo Político resolverá sobre la solicitud que ya presente y que estoy seguro que será favorablemente, porque no soy yo, sino que son muchos que quieren construir este movimiento al lado de un gran luchador como el diputado Escamilla”, dijo.

No obstante, en su momento estará trabajando de manera coordinada con sus defensores particulares para evitar que sea presa de los juegos que ha impulsado el gobierno en turno, ya que en su momento solicitará las medidas de protección de las comunidades, pueblos y colonias por parte de los morelenses.

“Sé que van a seguir molestándome, que van a seguir interponiéndome denuncias, son tres procesos que ya tuve que enfrentar y entiendo que me mandaron amenazas que tenían ocho denuncias más en curso, es decir, que no nos asusta, nos asumimos como perseguidores políticos y no soy el único, aquí hay muchos compañeros que han sido víctimas de represión política y todos estamos dispuestos a dar la pelea”, declaró.