2018-02-01

-Aspira a gobernar Morelos; recabó más de 32 mil apoyos, de los 28 mil 132 solicitados

A seis días de que concluya el plazo que impuso el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), para el registro de las firmas de los precandidatos independientes, el Senador, Fidel Demédicis Hidalgo confirmó que cuenta con más de 32 mil apoyos para registrarse como candidato independiente a la gubernatura.

En conferencia de prensa, agradeció a los ciudadanos que han mostrado su apoyo al recabar más de 32 mil firmas ciudadanas avaladas por el órgano electoral, por ello, buscará la batalla por la recuperación del Estado de Morelos mediante su candidatura independiente.

Demédicis Hidalgo aseveró que hasta el momento han cubierto un total de 871 secciones electorales de las 907 que se cuentan en el estado de Morelos; por lo que estará en espera de que el IMPEPAC pueda reconocer de manera formal su candidatura independiente.

"A mí no me va a poner el presidente de la República, a mi no me va a poner el Gobernador del Estado, a mi no me va a poner ningún dirigente de ningún partido, a mi me va a poner el pueblo de Morelos, esa es la diferencia entre un candidato y un partido que tiene que hacer compromisos con los dirigentes o con los jefes políticos de esas bandas que es producto de esa voluntad, donde más de 36 mil morelenses lo respaldaron; “hasta el momento nos quedan 7 días para ampliar nuestro registró", dijo.

En ese sentido, el precandidato independiente a la gubernatura, dijo apoyar de manera solidaria al candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no respaldará al candidato por la coalición MORENA, PES y PT a la gubernatura en Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya que es originario de Tepito, por ello, exhortó a los morelenses a votar por el plebiscito.

"En Morelos que gane el plebiscito por el cambio, ya que es obligación del gobierno atender los problemas que tiene el estado y que tiene que ver con los derechos humanos, como la salud, alimentación, seguridad pública, empleo, falta de agua potable y un abandono de parte del Gobierno (...) Ya hay un candidato independiente que ya tiene las firmas que le impone el IMPEPAC para poder contender en las elecciones".

Cabe recordar que de acuerdo con información del IMPEPAC, los consejeros electorales establecieron un topo de 28 mil 132 firmas que tienen que recabar los precandidatos independientes a la gubernatura por Morelos.