Erick A. Juarez |

2018-02-01

La defensa particular de Ángel “N”, quien fuera acusado por el delito de violación agravada en contra de una infante, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la madre de la menor de nombre Violeta, quien “falseó” declaración ante un juzgado de control y juicios orales de Cuautla.

De acuerdo con el abogado particular de Ángel N, Said Basabe Gómez, aseguró que Violeta realizó un montaje sobre el supuesto abuso sexual en contra de una menor de edad.

Bajo el número de carpeta de investigación CT-VEDD/354/2018, la madre de la menor de edad fue denunciada por el delito antes citado, siendo que Ángel “N”, fue acusado por el delito de violación agravada, lo que lo llevó a un juicio oral para posteriormente, el pasado 12 de enero, ser absuelto ante la falta de pruebas.

En ese sentido, el litigante explicó que la evidencia científica demuestra que no fue un abuso sexual; al momento de que el médico legista de la Fiscalía, dio a conocer que no hubo penetración en las partes íntimas de una menor de edad.

“Mi cliente tiene miedo porque Violeta se junta con gente mala derivado de las amenazas que realizó y estamos denunciando la falsedad en declaración que se asentó en la menor y en la mamá, ya que fue por parte del agente del MP o de la madre, pero alguien está mintiendo, porque ella estaba protestando en juicio o en su momento se tendrá que aclarar si el MP realizó hechos falsos”, dijo.

Hace unas semanas la madre de una bebé de tres años de edad con iniciales AGS, Violeta Salazar Velázquez aseguró que el pasado 10 de abril del 2017, su ex esposo de nombre Agustín García Díaz se la llevó a su domicilio, donde habita junto con otras tres personas más.

Sin embargo, Salazar Velázquez aseveró que, desde el 10 al 28 de abril del año pasado, el padre de la menor custodiaba a su menor hija en su domicilio particular, por lo que después de ver a su bebé AGS, la infante le manifestó a su progenitora que un sujeto de nombre Ángel (yerno de Agustín García) le había introducido su miembro en la boca, así como le había tocado sus partes íntimas.

“Por ello, levante una denuncia por retención de menor en la Fiscalía de Cuautla, ahí me dicen que era lo único que podría hacer es que tanto el papá como la mamá teníamos los mismos derechos por que no había una demanda de guardia y custodia, por ello, el subprocurador de Cuautla, nos ayudó y mi hija nos manifestó que el yerno del papá de mi hija la estaba lastimando, cuando yo me presento con la subprocuradora me dijeron que iban a hacer lo posible, cuando no realizaron nada”, dijo.