



2018-02-01

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) exhortaron a los diputados del Congreso del Estado para que sean convocados todos los impartidores de justicia en la mesa de análisis para las modificaciones de la reforma constitucional del Poder Judicial.

La magistrada numeraria del TSJ Morelos, Nadia Luz María Lara Chávez, informó que luego de que legisladores locales dieran a conocer mediante un comunicado de prensa, la instalación de una mesa de análisis para realizar modificaciones a la Reforma al Poder Judicial, aprobada el pasado 15 de diciembre del 2017, hasta el momento no han sido contemplados para participar en las mesas de trabajo para dicha reforma.

"Queremos ser muy claros en ese sentido que por lo menos, los que estamos interesados en el tema y que hemos estado reiterando a través de las solicitud de convocatoria a pleno, no hemos sido convocados, entonces lo que dice ese boletín, no sabemos a qué se refiere o a quiénes se refiera porque no hemos recibido ninguna invitación del congreso", dijo.

Lara Chávez consideró necesario que los legisladores convoquen a una mesa de diálogo con argumentos plurales, en donde las opiniones vertidas en días pasados puedan ser consideradas por los propios legisladores.

Y es que la noche de este martes, legisladores locales dieron a conocer que la Diputación Permanente del Congreso local anunció que impulsará un paquete de modificaciones para hacer algunas “precisiones”.