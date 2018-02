Observador político - En el banquillo de los acusados: Loredo, Tapia y Salazar

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-02-01

Los integrantes del “cuarto de guerra”, cómo así se autodenominan los operadores del PRD y los encargados de impulsar las precampañas solaztequistas, ante el negro panorama en el que se encuentran se han percatado, de la urgente necesidad de hacer cambios en las áreas sienten que su gente les ha fallado. En primer término, están en el banquillo de los acusados tres funcionarios de primer nivel que para ellos no dieron el ancho. Estos personajes son: Rodolfo Tapia, del IDEFOMM; el Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez; y Vicente Loredo Méndez, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

“EL COMPA”, Rodolfo Tapia, pese a ser miembro activo del sol azteca y participar activamente en sus eventos no ha logrado atraerse a más alcaldes que estaban ya en la mira para incorporarse al PRD. A diferencia de lo que sí hizo el año pasado su antecesor el guerrerense Francisco Vázquez Adán, quien incorporó a los activos del partido en el gobierno a Dulce Medina Quintanilla, alcaldesa de Puente de Ixtla; Israel Andrade Zavala, Alcalde de Jonacatepec y Edgar Muñoz Sanabria, Alcalde de Axochiapan, con lo cual se fortaleció en su momento este instituto político cuando Rodrigo Gayosso Cepeda era presidente estatal del PRD.

Los munícipes son el contacto directo con la gente y eso lo saben los líderes partidistas, por lo tanto, a pesar del anuncio de que se integrarían a las filas del perredismo estatal más alcaldes esto no ha sucedido así, y como se está poniendo el panorama electoral para el uno de julio, se vislumbra en lo inmediato un cambio en esta institución donde las grillas para destituir al compa, Roberto Tapia se intensificaron dentro y fuera del IDEFOMM.

TIENEN EN LA MIRA A VICENTE LOREDO.- El ex militante solaztequista y hoy flamante titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, Vicente Loredo Méndez, también ha dejado mucho que desear en su actuación porque además, ha cometido muchos errores garrafales, y al final no pudo frenar ni al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco y menos aún a el ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez. Sin embargo, el principal punto es que no lo ven comprometido con la causa, su apatía con la gente que está haciendo todo lo posible por mantener el poder político y económico del estado, ha quedado más que evidente y por tanto, es otro que está en el banquillo de los acusados para dejar el cargo que le fue autorizado por el Congreso.

Vicente Loredo intentó por diversos métodos por destituir al ex rector de la UAEM sin resultados favorables, le hicieron la vida de cuadritos y al final, intentó fincarle responsabilidades sin éxito alguno.

EL CONTROVERTIDO JUAN SALAZAR.- Luego de haber cobrado 70 mil pesos mensuales sin realizar un solo trabajo en poco más de un año, el ex Consejero Jurídico del gobierno del estado y actual fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, tuvo en sus manos la forma de congratularse con un primer caso y al final lo perdió.

Fue con Miguel Ángel Colín Nava, quien durante su administración 2013-2015 en Temixco, se presentó una denuncia penal para la investigación de hechos de corrupción, por el presunto desvío de más de 50 millones de pesos del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Como si se tratara de gemelos, la denuncia fue interpuesta por el titular de la ESAF, Vicente Loredo Méndez, pero al final perdieron el caso y el ex munícipe se les fue riendo.

Quizá el caso más sonado que también perdió Juan Salazar Núñez, fue el de Alejandro Vera que hoy, está firme en su aspiración a la candidatura al gobierno de Morelos por el Humanista. El caso es que estos tres personajes están en la mira, han sido señalados, les pusieron el dedo y será cuestión de días para que abandonen los cargos que siguen ostentando hasta el momento por no ser parte del grupo de aspirante a mantener el control del estado.

JORGE MEADE… OTRO MEADE EN CAMPAÑA.- A pesar de todos los pronósticos al final se dio la luz y el ex delegado de la Sedesol, Jorge Meade Ocaranza fue el designado por Enrique Ochoa para que sea el abanderado tricolor y turquesa para la gubernatura de Morelos. En su registro, estuvieron casi todos los aspirantes al cargo, entre ellos, un débil y frágil Paco Moreno que buscaba en todo momento que no lastimarán su brazo lastimado.

Y digo que estuvieron casi todos porque el presidente del PRI, Alberto Martínez llegó casi al final, cuando ya iba de salida el abanderado tricolor, quien siempre estuvo al lado de Maricela Velázquez, Guillermo del Valle Reyes, Matías Nazario Morales, Jorge Morales Barud y otros. Otro ausente fue el líder cañero Amado Orihuela quien llegó junto con el dirigente priista y su equipo de colaboradores.

El reto que tiene ahora Jorge Meade, es superar el tercer lugar en que arranca el PRI, ya que MORENA, PES y PT junto con su precandidato se ubica en primer lugar y el del PRD, el segundo lugar. Todo esto se da, cuando apenas va a empezar la campaña de forma oficial entre los contendientes.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73