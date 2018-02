Opinión - AMLO anuncia candidatura de Cuauhtémoc. Escenarios posibles en Morena

Opinión

Es innegable que en las filas de Morena en esta entidad hay confusión e incertidumbre en torno a los posibles escenarios políticos en los que se vea inmerso próximamente este partido y ello se debe a las alianzas que se determinaron con el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT). En primera, no todos asimilan la mescolanza, dadas las orientaciones ideológicas de cada fuerza, aunque, para atemperar ímpetus de desasosiego, se busca robustecer la opinión en el sentido de que la estrategia aliancista por la que ha optado AMLO y con ello la apertura de puertas de Morena para todo aquel ciudadano, organización social, personajes connotados, actores políticos que en el reciente era impensable se adhirieran al proyecto morenista y a su candidato, esa táctica política se considera necesaria en la lógica de que para lograr por fin le sea reconocido el triunfo electoral hacia la Presidencia de la República que se le regateó al político opositor en el 2006 y 2012, se requiere de un torrente de votos que no deje lugar a dudas, que refieran distancias amplias respecto de porcentajes logrados por el priísta Meade y el panista Anaya, y dicha afluencia de votantes solo se concibe con la participación y adhesión de amplios segmentos y sectores de la sociedad convencidos de que no hay de otra: o se vota por Morena y su candidato a la presidencia para concretar la esperanza del cambio de rumbo político, social y económico de este país, o se continúa en el despeñadero, es decir, en la trágica situación por la que atraviesa México cuyas consecuencias se agravan de manera dramática.

Esa interpretación ofrece el discurso de AMLO cuando “llama a la unidad en la diversidad”, o cuando expresa que “la Patria es primero” y al parecer ese llamamiento está prendiendo en el ánimo de sectores ciudadanos que desde trincheras política otrora críticas del lopezobradorismo, hoy dicen apoyar y engrosar las multitudes simpatizantes del precandidato “Juntos Haremos Historia”. Y ahí tenemos desprendimientos de militantes del PRD, del Panal, del PVEM, del PAN, incluso del PRI, aparte de organizaciones campesinas, sindicales, de maestros, de obreros, de jóvenes y de personajes de la política y académicos, artistas, de la cultura, que se suman al proyecto político que encabeza Morena y su precandidato a la Presidencia.

EXPLICACIONES DEL DESCONTENTO.- Es obvio que las alianzas de Morena con el PES y PT obligan al primero a ceder espacios de candidaturas a las dos fuerzas adherentes a los cargos a disputarse en las urnas, reduciéndose la lista de militantes de Morena que ya creían tener en su poder una candidatura. Quizá ahí, en esos intereses personales radiquen en gran paste, las fuentes de inconformidad dentro de núcleos minoritarios de este partido y no en la supuesta defensa de principios e ideologías. Olvidarían los inconformes de su dicho, de que primero es el proyecto del Cambio de Nación, que no se conseguiría sin la conquista de la Presidencia de la República. En ese tenor se explica lo que muchos llaman “la cargada” hacia la precandidatura presidencial de Morena en vista de las crecientes simpatías y apoyos y voluntades manifiestas en todo el país. El ahora o nunca, parece ser la consigna.

En Morelos, la candidatura a la gubernatura que se ha decidido para Cuauhtémoc Blanco como resultado de encuestas, arrebatándole tal oportunidad a senador con licencia Rabindranath Salazar es el tema que más despierta polémica. En primer lugar, se opina, que debiera entenderse que las decisiones partidarias con mayor importancia política obedecen a tomas de determinación de cúpulas dirigentes nacionales, y ello Rabín lo sabe; en política nada es seguro, a veces del palto a la boca se cae la sopa, siendo obvio que no es fácil admitirse, mas cuando los merecimientos de un trabajo, una entrega, la fidelidad y esfuerzo a un proyecto han sido la guía de una trayectoria política. Pero se reitera, si por delante se halla en la mira un proyecto nacional en beneficio y a favor de todo un país, cualquier sacrificio personal o de grupo debe asumirse con humildad y convicción.

Aquí valdría la pena preguntarse, si quienes producto de alianzas políticas, concretamente Cuauhtémoc Blanco y dirigentes del PES se hallan convencidos, con la voluntad y por supuesto lealtad y honestidad lo que implica congruencia en conductas personales y colectivas con un proyecto progresista, para demostrar en los hechos, lo que de entrada se impone, estar dispuestos a relacionarse e involucrar a las bases de Morena tendiendo puentes de diálogo y entendimiento con dirigentes, cuadros medios, activistas y seguidores de AMLO a quien siguen y contemplan como guía número uno del proyecto de Morena y teniendo en puerta una complicada campaña política en el estado. La lógica aconsejaría, que lo primero que deberían hacer las dirigencias de Morena y el PES, una vez que AMLO ha hecho pública la precandidatura de Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura del estado es un trabajo de acercamiento y diálogo entre el ex futbolista con la militancia morenista, porque hasta hoy, la amplia población seguidora de AMLO se siente no identificada ni con Blanco ni con la dirigencia y bases del PES. Cuauhtémoc se halla rodeado de funcionarios del ayuntamiento y de dirigentes de su partido, pero que se sepa, vínculos con Morena, sencillamente no existen.

