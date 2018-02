Casos y Cosas de Morelos - ¿A cuál le va usted entre melón y sandía?

Opinión

Sergio Dorado

2018-02-01

Aun cuando los candidatos del PRI y PAN faltan por definirse para el agarrón electoral cuyo fin es la gubernatura del estado de Morelos, se puede advertir con cierta certeza que el verdadero aporreo se dará entre las coaliciones perredista y morenista, quienes a propósito se odian por el momento, que ya mañana nada impide que puedan llegar a ser amigos otra vez. Ya ve usted que el incesto partidario está permitido en la comarca guayabera y cuando el propósito es común (mamar de la ubre más jugosa y gorda) todos tintinean de la misma vaca que los sobrealimenta.

La coalición perredista, por su lado, trae todos los recursos del poder estatal y un candidato que no se ha dormido en sus laureles. Rodrigo Gayosso lleva al menos un par de años tratando de encuadrar una unidad morelense cuya lealtad solamente se sabrá el primero de julio. Esto le da poder porque la compra del voto puede inclinar la balanza a su favor. El sistema electoral continúa siendo el mismo y la experiencia nos dice –por casos como en Chihuahua o en Edomex- que el poderoso don dinero de la época de Oro Español es el mismo hoy que el que Rodrigo Gayosso trae en el bolsillo para regalar pulque con moño electoral. La compra-venta del voto sigue en apogeo en la cultura política y cada vez se sofistica más. El poder reza, por ello, para confirmar lo dicho, el famoso sentir aquél del profesor Carlos Hank González: “un político sin dinero es un pobre político”.

El dinero será buena munición en la caza de votantes cuando ésta apunte a la clase más pobre e ignorante de la nación, de la cual buena proporción vive en el estado de Morelos. Más del 50% de los mexicanos son pobres y acaso terminaron la educación primaria o un cursito técnico. Y con voluntad endeble y hambre, los pobres de México suelen trocar la voluntad por una tortilla o una cobija para el invierno, y ni modo de culparlos. El arma de Rodrigo Gayosso en esta guerra es precisamente ésta de la que dispara monedas de plástico a las manos tembleques de la clase más vulnerable de Morelos. Pero puede ganar, no le sorprenda

Cuauhtémoc Blanco, su adversario, no cuenta con los recursos de Rodrigo Gayosso, pero su competitividad radica en la popularidad que levantó a lo largo de su carrera futbolística en la que alguna vez ofreció la esperanza de ser campeón del mundo al aficionado del futbol mexicano. De haber nacido el ídolo en la época precolombina, habría sido uno de los más grandes jugadores de pelota de caucho en Xochicalco, a quien el pueblo nunca le extraería el corazón por ganar el cielo. ¡Nunca! Porque Cuauhtémoc fue un águila enfurecida que lanzaba flechas al sol radiante y al corazón del calendario azteca antes de que Cortés reencarnara en Morelos.

Ambos contendientes tienen debilidades, desde luego, pues antes que la poesía son seres humanos de carne y hueso. Rodrigo Gayosso habrá de superar la percepción social de un gobierno desaseado y desordenado del que todavía es actor su padrastro. Pero Graco Ramírez, por la causa común, cierra con fuerza el sexenio, hace presencia en todas partes y sigue hablando de la grandeza de su gobierno por provenir en carabela del viejo mundo, en un intento de recuperar credibilidad e imagen pública trabajadora y más limpia y progresista que nadie. Hijo e hijastro cierran la pinza y acuerdan manejos con que encarar la adversidad si acaso Cuauhtémoc clava la flecha en la planta de maíz del emblema del estado de Morelos y parte el tallo en dos.

La peor debilidad de Cuauhtémoc, por otro lado, es la entelequia de ciudad que hereda a los habitantes de la Eterna Primavera, para irse luego a contender por el olimpo estatal que Hernán ostenta y quiere seguir ostentando. Ya no se hallan las palabras para describir a nuestra querida Cuernavaca, con sus barrancas pestilentes y diferentes a la historia antigua aquélla que cuenta sobre un monarca tlahuica suertudo que se bañaba con sus diez plumíferas doncellas en la cristalina profundidad de la barranca de Amanalco, lugar donde le lavaban y perfumaban los deditos de los pies con raíces jabonosas y húmedo aroma vaginal,ahí justo al lado del mercado Adolfo López Mateos que hoy huele a páncreas de chivo y culo muerto.

Y bueno, no debiera uno abordar el tema por la poca relevancia de otro actor que vive el día en la ruta, chambeando por cuatro pesos y saliendo la quincena de milagro. ¿Ése que tiene que ver en el asunto? –diría Hernán. Porque el intruso viene y desacomoda el esquema… la lucha entre Cortés y Cuauhtémoc y el caballo de aquél y las flechas del olimpo que ponchan soles al amanecer. Yo sólo toco el tema de refilón, pero no me haga caso usted tan severamente. Es que de abajo el pueblo otea las cosas de otra manera y de acuerdo a cómo le va en la feria. Ya ve usted, así es el destino. Pero si usted es gobernador o diputado, estimado y único lector, no se preocupe, el súper es suyo. Aunque si es usted de tercera categoría, como su seguro servidor, más le vale asistir a un curso intensivo para que aprenda a votar certero como lo hacen los profesionales. Ahí luego me cuenta si encontró escuela y en cuánto sale.