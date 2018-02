“A dos de tres caídas, sin límite de tiempo” - Llaveo y contrallaveo electoral…

Opinión

| Arturo Serrano Vázquez

2018-02-01

-Para como pinta la elección presidencial, el CEN del PRI no debería descuidar los comicios de las nueve gubernaturas en juego. En el caso de Morelos, la dirigencia nacional del partido tricolor dejó al cuarto para la hora la nominación de Jorge Meade Ocaranza, quien será el abanderado para competir el uno de julio por la titularidad del Ejecutivo local. Si bien la tierra zapatista representa el 0.25% del territorio nacional, aporta el 1.2% del Producto Interno (PIB) del país y concentra tan solo el 1.6% del listado nominal total, dicen que, a falta de pan, buenas son tortas.

-Panistas morelenses externaron que, para que el médico cirujano Víctor Manuel Caballero Solano esté en condiciones de medianamente tratar de competir por la primera magistratura local tendrá que convencer al legislador por Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, de continuar repartiendo tabletas en escuelas o uniformes en centros deportivos y no apersonarse en el cuarto de guerra de la coalición “Por Morelos al Frente”. Será que los blanquiazules se acordaron de aquel famoso caballo de “La Odisea” de Homero.

-Ojalá que el atraso en la entrega de uniformes gratuitos para estudiantes de nivel básico de escuelas públicas en Morelos no se deba a que la actual administración estatal quiere sacar raja política del apoyo aprobado por el Congreso local en el mes de diciembre de 2016. Penoso sería que se ventilara a nivel nacional un caso similar al ocurrido en la vecina entidad de Puebla, en donde el gobierno de Antonio Gali Fayad regaló zapatos a alumnos de primaria con el lema de su gestión “Puebla Sigue”.

-De Guate Mor a Guate Peor, así dicen los ciudadanos que le podría ocurrir a Morelos de ganar el precandidato del PES o el del PRD. Si bien la población no es erudita en el quehacer del ejercicio gubernamental, sí conoce de sentido común y tienen cierto que el primero no ha mostrado compromiso con la ciudad que gobierna y el segundo no cuenta con al menos una experiencia al frente de un poder ejecutivo y cargará con el desgaste de la administración peor evaluada por sus gobernados en la historia local.

Una buena…

-Durante el mes de febrero será inaugurado el empastamiento de la cancha de fútbol de la colonia Patios de la Estación en Cuernavaca. La gestión fue realizada por el entonces diputado local, hoy secretario del Trabajo, Francisco Santillán y según cuentan, tienen por objetivo dejar en óptimas condiciones uno de los espacios más socorridos para la práctica del balompié. Esperemos que la obra contribuya a mejorar el porcentaje de personas, mayores de 18 años, que práctica alguna actividad físico-deportiva, ya que el INEGI reporta que solo cuatro de cada 10 mexicanos lo realizan.

Comentarios: arturoserranovazquez@gmail.com