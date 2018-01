Local

Gerardo Suarez |

2018-01-31

-Dice que las cosas se van a poner “muy cabronas”, luego de que deje la presidencia municipal de Cuernavaca

-Los ataques y las presiones políticas se incrementarán de manera alarmante, augura el precandidato de “Juntos Haremos Historia”

Para el presidente municipal de Cuernavaca y precandidato a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, la coalición “Juntos Haremos Historia” que se formó entre el Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Social y Partido del Trabajo, es una “alianza muy poderosa, y por esa razón mucha gente nos tiene mucho miedo y todos están temblando”.

En entrevista con los medios de comunicación realizada en las instalaciones del ex hotel Papagayo, el alcalde Cuauhtémoc Blanco dijo no saber la fecha en que pedirá licencia para separarse del cargo e iniciar su campaña con miras a la gubernatura de Morelos, sin embargo, dejó en claro que las cosas se van a poner “muy cabronas” tan pronto deje la titularidad del poder Ejecutivo municipal.

Precisó que lo importante será el unirse y hacer las cosas bien al tiempo de reconocer que hasta el momento no se ha reunido con el senador con licencia Rabindranath Salazar Solorio, con quien compitió en la encuesta que se realizó hace algunas semanas y en la que resultó ganador el ex jugador de la selección mexicana, tal y como de manera pública lo anunció en los estados de Veracruz y Chiapas el precandidato a la Presidencia de la República por la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que los dirigentes nacionales de MORENA, PES y PT no han emitido algún comentario al respecto y menos aún, han dado a conocer las estadísticas de cómo se desarrolló la encuesta.

Cuauhtémoc Blanco, agradecido la oportunidad que le abrió el presidente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, por lo que ahora tendrá que analizar la fecha en que dejará la alcaldía y que podría ser tentativamente en marzo pero incluso hasta el mes de abril para tomar esa decisión.

Reiteró que los ataques y las presiones políticas se incrementarán de manera alarmante una vez que solicite licencia sin embargo, dijo estar tranquilo porque está preparado, como ha sucedido durante su administración, para enfrentar lo que se venga.

En ese sentido, advirtió: “Yo les quité el sistema a esos personajes porque no entro en su juego y porque no me vendo con nadie ni con nada, por eso vienen cosas muy cabronas”, puntualizó el alcalde capitalino.

Uno de los planteamientos que hizo el todavía presidente municipal de Cuernavaca es que buscará que quien gane la elección del primero de julio tendrá, forzosamente que hacerle justicia a los morelenses, al tiempo de recordar que uno de los planteamientos que le han hecho los ciudadanos ha sido la inseguridad que depende del gobierno a través del Mando Único.